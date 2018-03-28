Turkcell’in kredi notu BBB

S&P Turkcell'in kredi notunu 'BBB-' olarak teyit etti. Görünümü ise negatif olarak bıraktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Turkcell’in uzun vadeli kredi notunu BBB- ve kıdemli teminatsız borç notunu BBB- olarak teyit etti. Görünümü ‘negatif’ olarak devam ettirdi. Aynı zamanda Turkcell’in 10 yıl vadeli 500-750 milyon dolar aralığındaki kıdemli teminatsız tahvilleri için BBB- notu verdi.

S&P Global, Turkcell’in notunun teyit edilmesinin Şirket’in güçlü faaliyet performansını yansıttığını, notun Türkiye’nin BB/Negatif/B olan yabancı para cinsinden kredi notlarını da içerdiğini bildirdi.

Turkcell’in gelirlerinde büyümenin önümüzdeki yıllarda güçlü olmaya devam edeceğini düşündüklerini belirten S&P Global, istikrarlı karlılık öngördüklerini, bunun yıllık yüzde 14-15 VAFÖK (EBITDA) büyümesi anlamına geldiğini belirtti.

Önümüzdeki yıllarda güçlü faaliyet performansı öngörüsüne bağlı olarak kredi rasyolarının kademeli olarak güçlenmesini bekleyen S&P, 2018 ve 2019’da borç/EBITDA oranının 1, 5 ve operasyonlardan fon akışının (FFO) yüzde 50-60 olmasının beklendiğini vurguladı. S&P, negatif görünümün ise Türkiye’nin kredi notunda negatif bir gelişmenin Turkcell’in kredi notunda bir düşüşe yol açacağını yansıttığını ifade etti.

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