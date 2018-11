Türkiye AB nezdinde 1.’liğe yükseldi ama üzüldük!

Avrupa Birliği'nin AB üyesi ülkeler ve üçüncü ülkelere et satışı ile ilgili 2017 rakamları açıklandı. Türkiye, Avrupa’dan taze kesim ve dondurucu et ithalatında birinci oldu. Öyle ki, tüm et ürünlerini dışarından Hong Kong’u bile geçtik. Ayrıca ithal edilen etlerin helal kesim olup olmadığı ise bilinmiyor. Bir zamanlar tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten Türkiye'nin geldiği nokta bizleri çok üzdü...

Avrupa Birliği'nin 2017 yılında genel olarak et ihracatının düştüğü ama Türkiye'ye yüksek fiyattan et satışı nedeniyle, et satışından elde edilen kazancın rekor düzeye çıktığı vurgulandı. 12 MİLYAR EURO'NUN ÇOĞU BİZDEN Avrupa Birliği'nin et ihracat raporunda, toplam et ihracatının yüzde 3.3 oranında düşerek 6.34 milyon tona gerilediği, ancak Türkiye sayesinde 2016'ya oranla 300 milyon Euro daha fazla yükselip 12,67 milyar Euro olduğu açıklandı. AB'nin özellikle Hong Kong ve Filipinler'e daha fazla ihracat yapmasına rağmen, Türkiye'den gelen yoğun talep bu ülkeleri geride bıraktı. Taze ve dondurulmuş ette Türkiye, geçen yıl AB'den tam 97.207 ton sığır eti aldı. YÜZDE 36.6 DAHA FAZLA Bu rakam, Türkiye'ye AB'den ithalatçılar listesinde birinci sıraya yükseltti. Türkiye'nin, 2016'ya oranla, 2017'de yüzde 36.6 oranında daha fazla et ithal ettiği öğrenildi. Türkiye'yi, 90.907 tonla Hong Kong takip etti. İsrail, 44.204 tonla üçüncü olurken, Lübnan 41 bin tonla dördüncü, Gana ise yaklaşık 40 bin donla beşince oldu. Hong Kong ve İsrail dışında İslam ülkelerine satılan bu etlerin, islami usule göre kesilip kesilmediği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

