Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gelişmekte olan ülkelerdeki kur krizini anlatan bir yazı yayımladı. 'Türkiye Arjantin ve Endonezya'nın ortak noktası ne?' başlıklı yazıda bu ülkelerin yaşadığı kur krizinin nedenleri ortaya konuyor. WEF'in değerlendirmesine göre ABD'nin ekonomik tablosu bu üç ülkeyi direkt olarak ilgilendiriyor. İşte o makale:

Türkiye'nin para biriminin yüzde 40 değer kaybetmesiyle birlikte Güney Afrika'dan, Endonezya'ya dünya genelindeki gelişmekte olan piyasalar para birimleri çöküyor, yabancı yatırım açığı artıyor.

Arjantin'in krizi acil bir hal aldı, ülkede faizler yüzde 60 yükseldi. Peso ABD doları karşısında 2018 yılında yüzde 45 değer kaybetti, sadece eylülde değer kaybı yüzde 24 oldu. Neden farklı kıtalardaki, farklı ekonomik koşullardaki bu üç ülke liderlik sorunu çekiyor ve aynı semptomları gösteriyor.

ABD NE KADAR BÜYÜDÜ? %4 ABD ekonomisi geçen sene şirketlerin vergilerinin azaltılması ve üretimin artmasıyla birlikte beklentilerin ötesinde büyüdü.

ABD’DE BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Bunun cevabı ABD'nin yönettiği dünya ekonomisinde belirsizliğin sona ermiş olması. Öncelikle ABD ekonomisi şu an hızlı büyüyor. Kongreden geçen vergi kesintilerinin ardından, piyasalar rekor kırdı, ülke ekonomisi yüzde 4 büyüdü, bu rakam dünyanın en büyük ekonomisi için çok güçlü bir büyüme oranı.

PARA BİRLEŞİK DEVLETLERE GERİ DÖNÜYOR

ABD piyasalarının güçlenmesi, yükselen faizler ile birleşince, bu parasını hızlı büyüyen ülkelere yatıran yatırımcıların ilgisini çekti. Yatırımcılar için ABD daha ilgi çekici bir yer oldu. Ticaret savaşlarının sonucunda küçük pazarların ABD'den daha çok etkilenecekler. Bu da paralarını daha güvenli olan ABD pazarına yatırmalarını kolaylaştıracak.

NEDENLER FARKLI SONUÇ AYNI

Her gelişmekte olan ülke pazarının kendine has sorunları olsa da yaşadıklarının sonucu aynı, yatırımcı güveni kaybetme, yabancı sermaye çıkışı, para biriminin değerinin düşüşü. Arjantin'de Türkiye'de, Güney Afrika'da ve Endonezya'da kurların çöküşü için farklı nedenler ama hepsinin ortak noktası yabancı yatırım ve dış fonlar.

ABD ile Türkiye arasındaki papaz gerilimi yatırımcıların bu ülke için stratejilerini yeniden düşünmelerine neden oldu. Endonezya'nın büyük bir cari açığı var. Borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 35, bu Asya'nın en büyük seviyesi.