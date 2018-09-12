Türkiye ile Kazakistan arasında 1,7 milyar dolarlık anlaşma

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Kassymbek, "Türkiye, Kazakistan için ilk 10'daki yatırımcılardan biri. Bugün 20'den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak." dedi.

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kassymbek, Türkiye’nin Kazakistan için ilk 10’daki yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, “Bugün 20’den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak.” dedi.

Ankara’daki JW Marriott Hotel’de yapılan Türkiye – Kazakistan Yatırım Forumu öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kassymbek, kardeş ülke Türkiye’nin Kazakistan için çok önemli yatırımcılardan biri olduğunu söyledi.

Kassymbek, Türkiye’nin Kazakistan için ilk 10’daki yatırımcılardan biri olduğuna işaret ederek, “Bugün 20’den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak. Bunlar makine, kimya, gıda, ulaştırma ve maden sektörleri gibi çeşitli sektörlerde olacak.” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan 1’inci Yardımcısı Askar Mamin ve Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev’in bulunduğu pek çok davetlinin yer alması bekleniyor.

AA