Türkiye krizi Avrupa bankalarını etkiler

MIT ekonomi profesörü Kristin Forbes, uyarıda bulundu. Forbes, Türkiye’nin içinde bulunduğu döviz kuru krizinin yönetilebilir olduğunu belirterek, “Dünya ekonomisine etkisi sınırlı olur ancak ortaklık ve ilişkileri nedeniyle bazı Avrupa bankaları üzerinde etkisi olur” dedi.

Dünya ekonomisinin en prestijli toplantılarından biri olan Jackson Hole, bu sene de 50'nin üzerinden ülkedeki katılımcısıyla başladı. Türkiye'den herhangi bir katılım olup olmadığı resmi kanallarca duyurulmazken, geçen yıl Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, toplantıları izlemek için ABD'nin Wyoming eyaletine gitmişti.

Zirveye katılan, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) ekonomi profesörü Kristin Forbes, Bloomberg'e verdiği röportajda Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik durumun dünya ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını söyleyen Forbes, “Türkiye'nin ekonomik krizi yönetilebilir” diyerek durumun kontrol altına alınabileceği mesajını verdi.

DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ SIKINTILI

Forbes, Türkiye pazarı ile ilişkileri olduğu için Avrupa bankalarının etkileneceğini fakat durumun yönetilebilir olduğunu ifade ederken bankaların 2008 krizinden bu yana çok şey öğrendiğini söyledi. Forbes, söyleşide şu mesajlara yer verdi:

■ Türkiye'deki durum Türkiye'nin içinde yaşanan gelişmelerden de kaynaklanıyor.

■ Ucuz para akışının sonuna geldik. Faizler ABD'de artıyor.

■ Merkez bankaları para politikasını sıkılaştırıyor.

■ Türkiye'nin yabancı para ile aldığı borçları ödemesi zor olacak.

■ Bulaşıcı değil ama bazı ülkeler üzerinde etkisi olacak.

■ Asya ülkeleri Türkiye, Arjantin veya Güney Afrika kadar kırılgan değiller.