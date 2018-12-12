Türkiye, Venezuela yakınlaşması ihracata yansıyor

Türkiye ile Venezuela arasındaki siyasi yakınlaşma ticarete de yansıyor. Hala iki ülke arasındaki ticaret hacmi çok çok düşük seviyede olsa da Türkiye’den Venezuela’ya yapılan ihracat, 2018 yılında yüzde 207’lik artışla 36,7 milyon dolardan 112,8 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasındaki siyasi yakınlaşma ihracat rakamlarına da yansıdı.Türkiye'den Venezuela'ya yapılan ihracat, 2018 yılında yüzde 207'lik artışla 36,7 milyon dolardan 112,8 milyon dolara çıktı.

HUBUBAT VE BAKLİYAT SATTIK

Venezuela'ya Türkiye'den yapılan ihracatta ilk sırayı 56,5 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü alırken, ikinci sıranın sahibi 17 milyon dolarlık ihracatla taşıt araçları veyan sanayi sektörü oldu. Kimya sektörü ise; Venezuela'ya 11,8 milyon dolarlık ihracata imza attı.

ASLAN PAYINI GIDA ALDI

Türk gıda sektörlerinin Venezuela'ya 2018 yılının Ocak – Kasım döneminde yaptığı ihracat yüzde 182'lik artışla 25,9 milyon dolardan, 73,2 milyon dolara yükseldi. Venezuela'ya toplam ihracatta gıda ürünlerinin payı yüzde 65'e ulaştı.

İLK KEZ SU ÜRÜNLERİ SATILDI

Geçtiğimiz yıllarda Venezuela'ya ihracatı olmayan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü ve Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü 2018 yılında Venezuela'ya siftah yaptı. Venezuela'ya, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 8 milyon 269 bin dolarlık ihracat yaparken, kuru meyve sektörü ise; 2 milyon 363 bin dolarlık Türk üzümü sattı. Meyve sebze mamulleri sektörü, ihracatını yüzde 18 bin rekor artışla 2 milyon 231 bin dolara yükseltirken, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 4 bin 236'lık artışla 1 milyon 503 bin dolara çıkardı.

TEKSTİL VE KONFEKSİYON DA ARTTI

Türk hazır giyim sektörü, Venezuela'ya yüzde 685'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 5 milyon 214 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Venezuela, 2018 yılının Ocak – Kasım döneminde 3 milyon 245 bin dolarlık Türk tekstil ürünleri tercih etti.

‘SİYASİ YAKINLAŞMA OLUMLU YANSIDI’

Uluslararası ticaretin gelişiminde siyasi ilişkilerin çok önemli olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Vekili Birol Celep, Venezuela'ya ihracatta Türk ihracatçılarının yakaladığı başarının temelinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyrinin yattığını kaydetti.

Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle derin bir ekonomik krizden geçtiğine dikkati çeken Celep, “Bu süreçte,Türkiye ile Venezuela arasındaki siyasi yakınlaşma,Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun karşılıklı ziyaretleri, bizim ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Siyasi ilişkilerdeki yakınlaşmanın ihracatımıza katkısının ilerleyen süreçte artmasını bekliyoruz” diye konuştu.