Türkiye’de dolarla maaş dönemi bitiyor mu?

Türkiye'de futbolcular dahil olmak üzere pek çok profesyonel maaşını dövizle alıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre hizmet alımı sözleşmeleri bundan böyle TL'ye döndürülecek. Yeni sözleşmeler de TL ile yapılacak. Kanunla ilgili daha geniş açıklamanın bakanlık tarafından yapılması bekleniyor.

32 sayılı Türk Parası’nı koruma kanunu bugün bir kez daha değiştirildi. Yeni kanunda dikkat çeken bir düzenleme ise hizmet sözleşmelerinin dolar ile yapılamayacak olması oldu. Dolar ile yapılan mevcut hizmet sözleşmelerinin ise 30 gün içerisinde Türk Lirası’na döndürülmesi bekleniyor.

HİZMET SÖZLEŞMESİ NE DEMEK?

6098 sayılı Borçlar Kanunu hizmet sözleşmesine göre hizmet sözleşmesi şöyle tanımlanıyor: İşçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’de profesyonel olarak çalışan ve maaşı dövizle olan kişilerin ücretlerinin 30 gün içerisinde TL’ye dönmesi bekleniyor. Bakanlıktan henüz kanunla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Eldeki mevcut bilgilerle Türkiye’de dolar üzerinden maaşını alan ve hizmet sözleşmesi yapanların ücretlerinin 30 gün içinde TL’ye dönmesi bekleniyor. Türkiye’de futbolcular başta olmak üzere bir çok profesyonel maaşını döviz ile alıyor. Yeni iş sözleşmelerinde durumun nasıl olacağı merak ediliyor.