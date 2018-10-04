Türkiye’de ‘ekmek kavgası!’

Girdi maliyetleri artıyor fırıncı zam yapmak istiyor. Bakanlık ve Valilik izin vermiyor. Dün İstanbul ve Ankara'da ekmek zammı geri alındı. Bugün Mersin'de zabıtalar ekmek denetimine çıktı. Adıyaman ekmeğin fiyatına karar vermeye çalışıyor... İşte yurdun dört bir yanından 'ekmek kavgası'...

Hemen hemen her vatandaşın günlük aldığı ekmek Türkiye’nin gündemine oturdu. Dün Ankara’da bazı bakkallar kar etmediklerinden dolayı ekmek satmazken bazı fırıncılarda kar etmediklerinden dolayı bakkallara ekmek vermedi. Peki tüm Türkiye İstanbul ve Ankara’yı konuşurken diğer bölgelerde durum ne? İşte cevabı…

MERSİN

FİYAT YÜKSELTMEDİLER, GRAMAJ DÜŞÜRDÜLER

Mersin’in merkez Akdeniz Belediyesi, son haftalarda özellikle marketlerde satılan gıda ürünlerinde görülen fiyat dalgalanmalarına karşın harekete geçti. Marketlerin yanı sıra fırınları da denetleyen ekipler, 200 gram olması gereken ekmeklerin bazı yerlerde bu gramın altında olduğunu tespit etti. Bu tür iş yerlerine cezai işlem uygulayan ekipler, gramaj altındaki ekmeklere de el koyarak, huzur evine bağışladı. Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen bir yetkili, Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili 6502 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimlerde ruhsat, etiket, son tüketim tarihi, genel temizlik, ambalaj ve gramaj kontrolleri, ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığı gibi konularda kontroller yaptı. Zira reyon fiyatı ile kasa fiyatının farklı çıkması durumunda, ‘Tüketici Kanunu’ gereği tespit tutanağı tutularak, söz konusu iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulanması amacıyla Valiliğe gönderiliyor.

ADIYAMAN

KEŞKE UN, MAYA, ELEKTRİK ZAMMI OLMASAYDI DA EKMEĞE DE ZAM OLMAZDI

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman'da ki ekmek fiyatıyla ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu dile getirdi. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, yaklaşık 1 ay önce ekmeye yapılan zammın ardından yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Adıyaman'da 200 gram pide 1.25 TL, 230 gram somun ise 1.25 TL'den satılıyor. Yapılacak olan düzenleme ile ilgili açıklamada bulunan Ziya Duranay, “Ekmek fiyatı ile ilgili yeni bir çalışma var. Ekonomik darboğaz ile birlikte bazı ürünlere zam gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız bundan önce talepleri olmuştu. Un, maya, elektrik, doğalgaza gelen zam sonrasında ekmeğe de zam yapılmıştı. Bizden fırıncı esnafı 200 gram pideyi 1.25 TL'ye satılmasını karar vermiştik. Somun için ise 230 gramını 1.25 TL'ye satılması yönünde komisyondan karar çıktı. Biz bu komisyon kararını Bakanlığa gönderdik. Kilosu 5 TL'nin üzerinde olması nedeniyle tekrar değerlendirmemiz istendi. Bizde fırıncı esnafımızla konuşarak, 230 gram olan somunu 250 grama çıkartarak, yine 1.25 TL'den satmanın uygun olacağına karar kılındı. Bu doğrultudaki görüş komisyon tarafından değerlendirilecek ve Bakanlığa sunulacak. Sadece Adıyaman'da değil, Türkiye genelinde ekmek fiyatıyla ilgili sorun yaşanıyor. Keşke un, maya, elektrik zammı olmasaydı da ekmeğe de zam olmazdı. İnşallah ekonomimiz düzelirse bu tür sorunlar ile karışmayız” ifadelerini kullandı.

BURSA

“EKMEĞİ EN PAHALI ŞEKİLDE TÜKETMEK İSTEMİYORUZ”

Ankara ve İstanbul’da ekmeğe yapılmak istenen zamların durdurulmasının ardından yaklaşık 1 aydır 250 gram ekmeği 1,5 liradan tüketen Bursalı vatandaşlar, yüksek fiyata tepkili. Ankara’da yapılmak istenen zammın Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmemesi üzerine 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam ederken dün de İstanbul’da 250 gram ekmeğin satışının 1 lira 25 kuruştan devam etmesi yönünde karar alındı. Bu kararlarla İstanbul ve Ankara’da halen ekmeğin kilogramı 5 liradan tüketiliyor. Bursa’da 9 Eylül’de yapılan zamla 250 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan satılıyor. Buna göre, Bursa’da yaşayan vatandaşlar, Türkiye’nin neredeyse tamamında azami kilogram fiyatı 5 lira olan ekmeğin kilogramını 6 liradan alıyor. Vatandaşlar fırıncılar odasının ekmek fiyatlarını yeniden gözden geçirmesini ve yapılan son zammın geri çekilmesini talep ediyor.

“BU ÇOK CİDDİ BİR RAKAMDIR”

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların günlük enerjinin büyük bir bölümünü ekmekten karşıladığını belirterek, “Bu nedenle ekmek tüketiciler için hayati bir öneme sahiptir.” dedi. Yılmaz, 5 nüfuslu bir ailenin günde 5 ekmek aldığı düşünüldüğünde günlük 7,5 lira, aylık da 225 lira sadece ekmeğe harcadığını vurguladı.

BİTLİS

EKMEĞE ZAM

Bitlis ve ilçelerinde 250 gramı 1 liradan satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkarıldı. Dolar kurundaki artışlar ve artan maliyetleri öne süren fırıncılar, daha öncesinde 250 gramı 1 liraya satılan ekmeğin gramajını 200'e düşürerek 1 lira 25 kuruşa satmaya başlamıştı. Hem gramajda düşüm yapılması hem de buna karşın yapılan zamma tepki gösterilmesi üzerine Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı devreye girdi. Bitlis il ve ilçe ekmek komisyonunun 25 Eylül 2018 tarihinde almış olduğu kararın Ticaret Bakanlığı ekmek komisyonunca da uygun görüş bildirilmesi üzerine Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından 1 Ekim 2018 tarih ve 11 nolu karar ile Bitlis ve ilçelerinde uygulanacak olan yeni fiyat tarifesini belirlendi. Buna göre; karar tarihi itibariyle 250 gram ekmek Bitlis ve ilçelerinde 1 lira 25 kuruştan, 1 kilo ekmek ise 5 liradan satışa sunulacak. Yapılan yeni düzenleme ile daha öncesinde 200 gramını 1 lira 25 kuruştan alan Bitlisliler, artık 250 gramlık ekmeği aynı fiyattan alabilecek. Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, alınan karar ile ilgili, ilgili yerlere de bilgilendirmelerde bulunuldu. Buna rağmen resmi fiyat tarifesi dışında satış yapan işletmeler olursa ve yapılan denetimlerde bu tespit edilirse cezai işlem uygulanacak. Öte yandan; yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi ile ilgili görüş bildiren bazı fırıncılar ve vatandaşlar kararı yerinde bulurken, bazı fırıncılar zammı az, vatandaşlar ise zammın fazla olduğunu savundu.

İHA- DHA- AA- SOZCU.COM.TR