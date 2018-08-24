Türkiye’de geçen yıl en çok hangi hashtagler kullanıldı?

23 Ağustos 2007 tarihinde Twitter'da doğan hashtag, son 11 sene içerisinde Twitter kullanıcılarının Tweet'lerini kategorize etme yöntemi olmakla kalmayıp, dilimizin ve bulunduğumuz dijital çağın en önemli sembolü haline geldi. Peki geçen yıl Türkiye’de en çok hangi hashtag’ler kullanıldı. İşte cevabı…
İşte sırasıyla Türkiye’de en çok kullanılan hashtagler…
1- zehöm
Adını Sen Koıy dizisinin başrol oyuncuları Erkan Meriç(Ömer) ve Hazal Subaşı’nın (Zehra Kaya) dizideki rol isimlerinin baş harfleri zehöm’ü ifade ediyor.
2- adınısenkoy
3- survivor2018
4- erkanmeriç
5- hazalsubaşı
6- siyahbeyazaşk
7- söz
8- asfer
9- istanbul
10- dreamtvdebüyükfinal
Dünyada her gün yaklaşık 125 milyon hashtag Twitter üzerinden paylaşılıyor. Bu vesileyle Twitter kullanıcıları dünyada olup biten herşeyden haberdar olup gündemde konuşulanları keşfedebiliyor. Tam 11 sene önce bugün, Chris Messina @chrismessina Tweet'inde #barcamp yazarak ilk defa Twitter'da hashtag kullanmış insan oldu.
Geçen sene dünyada en çok kullanılan 10 hashtag :
iheartawards
bestfanarmy
btsarmy
exol
premiosmtvmiaw
bts
ivotebtsbbmas
got7
bestboyband
exo