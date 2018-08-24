Türkiye’de geçen yıl en çok hangi hashtagler kullanıldı?

Twitter hashtag’in doğum günü olan 23 Ağustos’u #HashtagGunu ilan etti. Geçen yıl Türkiye’deki Twitter kullanıcıları, en fazla izledikleri diziler ve TV şovları hakkında konuştu ve bu durum hashtaglere de yansıdı. Türkiye’de en çok kullanılan hashtag Adını Sen Koy dizisinin başrol oyuncularının adlarının kısaltması olan Zehöm oldu.