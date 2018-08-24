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Türkiye’de geçen yıl en çok hangi hashtagler kullanıldı?

Twitter hashtag’in doğum günü olan 23 Ağustos’u #HashtagGunu ilan etti. Geçen yıl Türkiye’deki Twitter kullanıcıları, en fazla izledikleri diziler ve TV şovları hakkında konuştu ve bu durum hashtaglere de yansıdı. Türkiye’de en çok kullanılan hashtag Adını Sen Koy dizisinin başrol oyuncularının adlarının kısaltması olan Zehöm oldu.

android-time 14:22 24 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Türkiye’de geçen yıl en çok hangi hashtagler kullanıldı?
Twitter hashtag’in doğum günü olan 23 Ağustos’u #HashtagGunu ilan etti. Geçen yıl Türkiye’deki Twitter kullanıcıları, en fazla izledikleri diziler ve TV şovları hakkında konuştu ve bu durum hashtaglere de yansıdı. Türkiye’de en çok kullanılan hashtag Adını Sen Koy dizisinin başrol oyuncularının adlarının kısaltması olan Zehöm oldu.

23 Ağustos 2007 tarihinde Twitter'da doğan hashtag, son 11 sene içerisinde Twitter kullanıcılarının Tweet'lerini kategorize etme yöntemi olmakla kalmayıp, dilimizin ve bulunduğumuz dijital çağın en önemli sembolü haline geldi. Peki geçen yıl Türkiye’de en çok hangi hashtag’ler kullanıldı. İşte cevabı…

İşte sırasıyla Türkiye’de en çok kullanılan hashtagler…
1- zehöm

Adını Sen Koıy dizisinin başrol oyuncuları Erkan Meriç(Ömer) ve  Hazal Subaşı’nın (Zehra Kaya) dizideki rol isimlerinin baş harfleri zehöm’ü ifade ediyor.

adinisenkoyask5

2- adınısenkoy

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3- survivor2018

survivor-yarismacilari

4- erkanmeriç

adinisenkoyask3

5- hazalsubaşı

adinisenkoyask1

6- siyahbeyazaşk

19260373_2044046222491177_958993391813070476_n

7- söz

ckpxwtpkt0mot0uoot31ua

8- asfer

ddd

9- istanbul

istanbul-sozcu

10- dreamtvdebüyükfinal

die7msnvaae-a_g

 

GÜNLÜK 125 MİLYON HASHTAG

Dünyada her gün yaklaşık 125 milyon hashtag Twitter üzerinden paylaşılıyor. Bu vesileyle Twitter kullanıcıları dünyada olup biten herşeyden haberdar olup gündemde konuşulanları keşfedebiliyor. Tam 11 sene önce bugün, Chris Messina @chrismessina Tweet'inde #barcamp yazarak ilk defa Twitter'da hashtag kullanmış insan oldu.

hastag

Geçen sene dünyada en çok kullanılan 10 hashtag :

iheartawards

bestfanarmy

btsarmy

exol

premiosmtvmiaw

bts

ivotebtsbbmas

got7

bestboyband

exo

Son güncelleme: android-time 14:3224.08.2018
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