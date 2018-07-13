Türkiye’deki markalar navigasyon aracı olacak

Türkiye geneli harici 21 farklı sektörün mercek altına alınarak yapıldığı Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Ödül töreni Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum salonunda gerçekleştirildi.

Dr. Ali Hakan Büyüklü başkanlığında Dr. Ömer Bilen ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince ve İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar tarafından Türkiye ve Bursa'nın en itibarlı kurum ve markaları ödüllerini aldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ödülünü Sayman, Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Berk Hacıgüzeller ve ikinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Ağaoğlu'nun ödülünü ise Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aağaoğlu, İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar'ın elinden aldı.

ŞİRKETLERİN İTİBARI ÖLÇÜMLENDİ

“Bu yıl ile birlikte Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması'nda holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçümlendi” diyen Ertan Acar, “Seçkin akademisyenlerce hazırlanan Türkiye İtibar Endeksi Raporu, ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerindeki firmaların gelişimine, kurumsallaşmasına ve ülkemize daha çok katkı yapmasını sağlayan bir pusula ve navigasyon aracı görevi üstlenecek” diye konuştu.

İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Ülkemizde ekonomimizin lokomotif sektörleri ekseninde itibarı oluşturan etkenleri belirlemek, sektörlerin itibarlarını kıyaslamak, şirketlerin sektörlerinde ve Türkiye genelindeki diğer şirketlere göre nasıl konumlandırıldıklarını ölçümlemek, kurumsal itibar yönetimi alanında bir referans kaynağı oluşturmak amacıyla yola çıkan Türkiye İtibar Endeksi, aynı zamanda ülkemizde sektörlerin gelişimlerini takip edebilmek, yıllar boyunca itibar ve algı konularında kat ettikleri yolları ölçümleyebilmek amacı ile yapılmaktadır. TİE araştırmasının sonuçları, 10 Temmuz'da kamuoyuna duyuruldu. Ön değerlendirme yapacak olursak; 2018 araştırması, farklı ve sürpriz sonuçlarla geliyor” dedi.