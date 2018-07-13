Türkiye’den Pakistan’a dev ihracat

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Reuters'in haberine göre Pakistan'a 30 adet ATAK helikopterinin satış tutarının yaklaşık 1.5 milyar dolar olacağı; teslimatın beş yılda peyderpey gerçekleştirileceği belirtildi. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye ve Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını ve satışa yönelik imzaların atıldığını açıkladı.

SSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK Helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK Helikopteri’nin satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı” denildi.

SSB açıklamasında bu satışla Türkiye’nin tek seferde en büyük savunma sanayii ihracatının gerçekleştirmiş olduğu belirtildi.

SSB, ATAK helikopterinin Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan'da kapsamlı testlere tabi tutulduğunu ve tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşıladığını belirtti.

Geçen hafta da Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan dört korvetin ihalesinin sonuçlandığı ve ihaleyi Türkiye’nin kazandığını açıklanmıştı.

KORVET İHALESİNİ DE KAZANMIŞTI

Türkiye temmuz ayının başında Pakistan’da korvet ihalesini de kazanmıştı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta önemli bir imza töreninin gerçekleştirildiğini ifade eden dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4 korvet ihalesi sonuçlandı ve bugün imzalar atıldı. Bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. 4 korvet inşası ve teslim edilmesi… Anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek.” açıklamasında bulunmuştu.

REUTERS