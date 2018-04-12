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DFDS, UN Ro-Ro’yu satın aldı

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro 950 milyon euro'ya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı.

android-time 08:42 12 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
DFDS, UN Ro-Ro’yu satın aldı
Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro 950 milyon euro'ya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı.

Şirket, yaptığı açıklamayla UN Ro-Ro’nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığını belirtti. DFDS, UN Ro-Ro için 950 milyon ödeyecek.

VARLIĞINI GENİŞLETMEK İSTİYOR

Şirket, UN Ro-Ro ile Akdeniz’deki varlığını genişletmek istiyor. Business HT’de yer alan habere göre satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

UN Ro-Ro’nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35’lik pazar payı bulunuyor.

2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

1948 YILINDA KURULDU
1994 yılında 48 Türk nakliyecisi bir araya gelerek, Türkiye'den Avrupa'ya, denizyoluyla yük taşımacılığı yapmak amacıyla intermodal kısa deniz taşımacılığı operatörü olan UND Ro-Ro'yu kurdu.Şirketin filosunda 12 adet gemi bulunuyor.
Son güncelleme: android-time 09:0912.04.2018
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