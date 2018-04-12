DFDS, UN Ro-Ro’yu satın aldı

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro 950 milyon euro'ya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı.

Şirket, yaptığı açıklamayla UN Ro-Ro’nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığını belirtti. DFDS, UN Ro-Ro için 950 milyon ödeyecek.

VARLIĞINI GENİŞLETMEK İSTİYOR

Şirket, UN Ro-Ro ile Akdeniz’deki varlığını genişletmek istiyor. Business HT’de yer alan habere göre satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

UN Ro-Ro’nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35’lik pazar payı bulunuyor.

2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.