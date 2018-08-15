Türkiye’nin ek vergi kararı… Viski nasıl etkilenecek?

Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği ürünlere ek vergi kararından en çok etkilenen ürünlerin başında viski geliyor. Alınan kararla fiyatlara yaklaşık yüzde 70 zam gelmesi bekleniyor.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre birçok ürünün vergisi artırıldı. Türkiye’nin aldığı bu karardan etkilenecek ürünlerin başında viskiler geliyor. Türkiye’de bulunan viskilerin bir çoğu ABD’den ithal ediliyor.

Bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içeceklere uygulanacak yeni vergi oranları yüzde 140.

Türkiye’nin bu kararından etkilenecek olan üç viski markası sırasıyla 145, 170 ve 190 TL’ye satılıyor. Alınan kararın fiyatlara yüzde 70 zam olarak yansıması bekleniyor. Bu zammın ardından viski fiyatları 246.50 TL, 289 TL ve 323 TL olacak.

HAZİRANDA DA ARTIRILMIŞTI

Türkiye geçen haziran ayında da ABD’de menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulama kararı almıştı. Türkiye’nin aldığı bu kararda ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini duyurması etkili olmuştu.