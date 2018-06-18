Türkiye’nin en itibarlı markaları belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın yeni sonuçları açıklandı. Araştırma, 1 Şubat ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında 20 farklı sektörde, CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile 5000 kişi aranarak Türkiye çapında gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırmasına göre; Türkiye’nin en itibarlı markası 7. kez üst üste Koç Holding olurken, 2. sırada Arçelik, 3. sırada ise Ülker yer aldı.

Türkiye geneli harici 20 farklı sektörün mercek altına alınarak yapıldığı Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması'nın saha verileri, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü başkanlığındaki Dr. Ömer Bilen ve Dr. Reşit Çelik'den oluşan Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlendi ve rapor haline getirildi. İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen araştırmada; aralarında holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçümlendi. 5000 kişi ile Türkiye örneklemi kabul edilen 26 ilde yaklaşık 80 bin dakikalık telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen araştırma, yine çarpıcı sonuçlar verdi.

“ŞİRKETLERİN DEFTER DEĞERİ PİYASA DEĞERİNDEN FARKLI”

TİE İcra Kurulu ve İtibar Group Başkanı Ertan Acar, “İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Çünkü şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı onların itibarlarıdır. İşte bu fikirden yola çıkarak ülkemizde lokomotif sektör olarak adlandırılabilecek 20 ayrı sektörü belirledik ve bu sektörlerde 7 yıldır olduğu gibi yine en çok tanınan şirketlerin kamuoyundaki itibarını ölçtük” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ TEMMUZ’DA

Ertan Acar, Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması birincileri ile geçtiğimiz aylarda açıklanan Bursa İtibar Endeksi 2017 Araştırması birincilerinin, Temmuz ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda düzenlenecek tören ile ödüllerini alacağını söyledi.

AKADEMİK BOYUTLU ENDEKS,

İtibar Endeksi'nin akademik boyutuna da değinen Acar, “Türkiye'deki şirketlerin geleceğe sağlıklı ulaşmalarını sağlayacak olan TİE'nin raportörü ve akademik destekçisi Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'dür. Gerek araştırmanın bilgi toplama aşamasının kusursuz yapılması, gerek elde edilecek datanın sağlıklı olarak yorumlanması ve gerekse de raporlaştırılması aşamalarında değerli bir akademik oluşumun çalışmalarımıza destek vermesi, ayrıca şeffaflığı açısından da çok önemli” diye konuştu.

Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 5000 kişinin telefonla arandığını belirten Acar, “Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modeli biz Türkiye'nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenledik ve ülkemiz insanının çok önem verdiği “güven” ve “gönüldaşlık” kavramlarını da araştırmaya dahil ederek 8 kademede itibarı ölçtük. Sonuçlarla, şirketlerimiz gelecekteki kurum değerlerlerini artırmak adına nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini belirleyebilecekler” dedi.

EN GÜVENİLİR ARAŞTIRMA MODELİ

“İtibar” ve “Algı Yönetimi” iletişim alanındaki günümüzdeki en stratejik konular olduğuna değinen Ertan Acar şunları söyledi:

“Sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşıyor. İtibar ve algı yönetimi konusundaki alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirildi. TİE'de uygulanan, İtibar Akademisi'nin ‘TİE-Rep İtibar modeli', ülkemizin kültür ve değerleri, ülke insanımızın değer yargıları ve yaşam biçimi de dikkate alınarak geliştirilmiş, yeni ve farklı bir modeldir. ‘TİE-Rep İtibar modeli', ilk çıktığından bu yana gelişmiş, bugün tüm dünyada uygulanmakta olan algı araştırmalarında ölçümlenen “aktivizm” kavramını, ülke insanımız değer yargıları da dikkate alınarak ‘gönüldaşlık' ekseninde ölçümlemekte. Bu parametre, markaya bağlılık ve markanın elçisi olma kavramlarını, birbirinden bağımsız değerlendiren bir yaklaşım”

“BİLİMSEL ALT YAPI SAĞLADIK”

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü, “İtibar endeksi, ekonomik ve finansal içerikli olarak belirlenmiş sektörlerde uygulanıyor. Biz ‘Türkiye İtibar Endeksi'nin akademik içeriğinde yer alıyoruz. İtibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin, faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde üniversitemiz bilimsel altyapıyı sağlıyor” dedi.

TİE'DEN NASIL YARARLANILACAK?

Büyüklü, “Bu rapor, her şirket için bir navigasyon aracı görevini üstlenecek. Açıklanan raporda 20 sektörün itibar değerleri, her sektörün öne çıkan büyük kuruluşlarının münferiden itibar değerleri, sektör içi rakiplerinden farklılıkları, benchmark kurumdan farklılıkları, neden o noktada oldukları, itibarlarını artırabilmeleri için kamuoyunun ve hedef kitlelerinin onlardan beklentilerinin neler olduğu, hangi beklentiyi ne ölçüde yerine getirirlerse kurum itibarının ne ölçüde artabileceği, buna yönelik öncelikler ve tavsiyeler yer alacak” diye konuştu.

İŞTE 2017 SONUÇLARI:

Türkiye Geneli Sonucu:

Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

1. Koç Holding

2. Arçelik

3. Ülker

Sektörlere Göre Sonuçları:

Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet

Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola

Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası

Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Arçelik

Eğitim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Üniversiteler Kategorsinde: Bahçeşehir Üniversitesi

Özel Okullar Kategorisinde: Doğa Okulları



Elektronik Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Samsung

Enerji Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: EnerjiSa

Gıda Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ülker

GSM Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Turkcell

Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Perakende Kategorisinde: LC Waikiki

Erkek Giyim Kategorisinde: Kiğılı

Kadın Giyim Kategorisinde: İpekyol

jean ve Spor Giyim Kategorisinde: Mavi

Holdinglerde Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding

İlaç Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Eczacıbaşı

İnşaat Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ağaoğlu

Makine Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Makina ve Kimya Endüstrisi

Mobilya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: İstikbal

Otomobil Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Volkswagen

Perkande Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Gıda Marketler Kategorisinde: Migros

Teknoloji Marketler Kategorisinde: Teknosa

Beyaz Eşya ve Ev Aletleri Kategorisinde: Koçtaş

Sigorta Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Allianz Sigorta

Turizm Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Otel Kategorisinde: Sheraton

Tur Operatörü Kategorisinde: Etstur

Ulaşım Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Hava Ulaşım Kategorsinde: Türk Hava Yolları

Kara Ulaşım Kategorisinde: Kamil Koç

TİE bu kez yaş, cinsiyet ve bölgelere göre de en itibarlı markaları açıkladı.

Kadınlara göre Türkiye'nin en itibarlı markaları:

1.) Koç Holding

2.) Arçelik

Erkeklere göre Türkiye'nin en itibarlı markaları:

1.) Koç Holding

2.) Arçelik