TÜSİAD’dan başsağlığı mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 85 yaşında hayatını kaybeden ekonomi yazarı Güngör Uras için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Ekonomi yazarı Güngör Uras 85 yaşında Şişli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. TÜSİAD Uras’In vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

“TÜSİAD’ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras’ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.” denilen mesajda, “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘Mali Şube'sinden mezun oldu. 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazandı. 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör oldu.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 – 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü.

Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale yazdı.