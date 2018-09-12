TÜSİAD’dan Erdoğan’a ziyaret

TÜSİAD heyeti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, mali politikalar, bütçe, kur istikrarı, enflasyon, istihdam, cari açık ve yatırım ortamı ile AB ile ilişkiler konularında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu. TÜSİAD heyetinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Y. Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin yer aldı. FUAT OKTAY’A ZİYARET TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.