TÜSİAD’dan ‘iş hayatında kadın’ vurgusu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, Türkiye'nin 2023 hedeflerine koşarken, hedeflerinde herhangi bir sapma olmaması için kadınların eğitimde ve iş hayatındaki pozisyonlarının daha da netleşmesi ve bir denge oluşturulması gerektiğini söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Bugün iş ya da eğitim hayatında olmayan, evinde oturan yüzde 28 oranında genç var. Maalesef bunun yüzde 70’ini ise kadınlar oluşturuyor. Kadınların mutlaka iş dünyası kültürüne ve ekosistemine monte edilmesi gerek.” dedi.

Bilecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ülke kalkınmışlığının daha ileri noktada olabileceğini ancak bazı handikaplar nedeniyle istenilen seviyede olmadığını söyledi. Bu handikapı kadınlar olarak değerlendiren Bilecik, şöyle konuştu:

“Bugün gençlerimiz ne işte ne de eğitimde. Yani bugün iş ya da eğitim hayatında olmayan, evinde oturan yüzde 28 oranında genç var. Maalesef bunun yüzde 70’ini ise kadınlar oluşturuyor. Kadınların mutlaka iş dünyası kültürüne ve ekosistemine monte edilmesi gerek. Kadınlarımızın daha fazla eğitimlerine, toplumsal alandaki rollerine katkıda bulunmak gerek.”

2023 HEDEFİNDE SAPMA OLMAMASI İÇİN KADIN

Türkiye’nin 2023 hedeflerine koşarken, hedeflerinde herhangi bir sapma olmaması için kadınların eğitimde ve iş hayatındaki pozisyonlarının daha da netleşmesi ve bir denge oluşturulması gerektiğine işaret eden Bilecik, “Türkiye’nin büyük hedefleri var, tek kanatla geleceğe uçmak, bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Bugün kanatlarımızın bir tanesinde erkek, bir tanesi de kadın olmalı ki hakikaten geleceğe uçmak çok daha emin, çok daha güvenilir bir şekilde devam etsin. Kadınlarımızın toplum hayatında daha fazla rol aldığı, dengeli bir şekilde kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye özlemini çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Maça eksik kadro ile çıktıklarını belirten Bilecik, “Bizi tamamlayacak oyuncularımız takımda değil, onlar evlerinde oturuyorlar. Maça 1-0 mağlup başlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu alanda farkındalık oluşturmak adına hükümetin önemli adımları olduğunu vurgulayan Başkan Erol Bilecik, kadınların aktör olarak rolleri arttığında ülke ekonomisinde de muazzam değişiklikler olacağını kaydetti.

Özellikle eski jenerasyonun daha iyi eğitilmesi, kadına bakışın daha olumlu hale getirilmesi temennisinde bulunan Bilecik, “Yeni jenerasyonda müthiş yollar aldığımızı düşünüyorum. Ümidimiz gençlikte.” dedi.

AA