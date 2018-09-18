TÜSİAD’dan Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliği

TÜSİAD'ın “Şeffaf tedarik zinciri” odaklı “Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri” etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır ile Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit toplantıya katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde, sanayimizin dijital dönüşümünün önemine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Dönemin ağrısı sancısı en çok ekonomide hissediliyor. Ekonomideki ağrı ihmale gelmez. Çünkü ağrı bazı şeylerin doğru gitmediği anlamında bizi uyaran hayati bir ikaz sistemidir. Hipokrat milattan önce 5. yüzyılda “Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır” demiş. Ekonomimizdeki ağrıyı dindirmek için yeniden dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine süratle dönmemiz gerekiyor.

Kuşkusuz bunun en önemli dinamosu güçlü ve yetkin bir Türkiye sanayisidir. Yıllar içerisinde bu alanda önemli gelişmeler kaydettik. Ancak Türkiye sanayisi halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yapıyor. Daha önce de birçok kez dile getirdiğimiz üzere, artık bizim yüksek kalitede üretime geçmemiz gerekiyor. TÜSİAD olarak biz, orta teknoloji tuzağından kurtulmanın çaresini 4. Sanayi Devrimi’nin ülkemizde de gerçekleşmesi olarak tanımlıyoruz.

Bunun en önemli adımlarından biri, dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerimizin doğru ve sistematik adımlar atmalarını sağlamaktır. Bu hedefimizde başarıya ulaşmamızın olmazsa olmazı, dönüşümü destekleyecek ekosistemi bütüncül bir şekilde tesis etmektir. Bu amaçla önerdiğimiz bir modeli de (Kümelenme Tabanlı Mükemmeliyet Merkezi) bu sabah Sayın Bakanımızla paylaşma fırsatını bulduk. Bu modelin, Sayın Bakanımızın desteğiyle ve ekibinin katkılarıyla ülkemizin kalkınma süreçlerine fayda sağlayacağına inanıyoruz.

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinlikleri ile;

sanayide dijital dönüşüm alanında ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar açısından farkındalık yaratılması,

sanayinin dijital dönüşümünün tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi için bu dönüşüm sürecinde nelere gereksinim duyulduğunun ve etkilerinin tartışılması, Türkiye ve dünyadaki iyi örneklerin paylaşılması ve teknoloji üreticilerinin kullanıcılar ile bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nde bugüne kadar yatay-dikey entegrasyon ve artırılmış gerçeklik temalarına odaklanıldı.

TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri Bahadır Balkır Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“2015 yılından bu yana sanayide dijital dönüşüm üzerine çalışmalarımızı kararlılıkla ve aktif olarak sürdürüyoruz. Bu, uzun ve gelişmeleri sürekli takip etmek zorunda olduğumuz bir süreç. TÜSİAD bünyesinde konunun farklı unsurlarına yönelik yürütülen birçok çalışma ile bu sürece katkı üretmeye çaba sarf ediyoruz.”

Bugün dördüncüsünü gerçekleştirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nde şeffaf tedarik zinciri ele alındı.

TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk ise bugün düzenlenen toplantıda şu konulara odaklanıldığını ifade etti:

“Dijital araçlarla oluşturulan uçtan uca izlenebilir ve şeffaf bir tedarik zinciri çevik fabrikaları müşteriye nasıl yaklaştırır? Şeffaf tedarik zinciri yüksek stok ve yatırım ihtiyacının yarattığı nakit gereksinimini ne kadar azaltır? Dördüncü Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğimizde bu sorulara cevap arıyoruz.”