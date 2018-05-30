UBER yasaklandı mı? Uber nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Uber yasaklandı mı sorusu merak ediliyor. Yürürlüğe giren düzenleme ile korsan internet uygulamalarına taşıtını kullandıranların belgesi iptal edilecek. Uber'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek.

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde değşikliğe gidildi. UBER şoförlerine ikinci kez polis tarafından işlem yapılması durumunda yetki belgeleri iptal edilecek iki yıl boyunca taşımacılık yapmaları yasaklanacak. Bu kapsamda, internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı. UBER sürücüleri D2 yetki belgesiyle başka turizm firmalarına kayıtlı olarak iş yapıyorlar. İşte yeni düzenlemenin detayları…

UBER NEDİR?

Travis Kalanick ve Garrett Camp, 2008 senesinde karlı bir Paris akşamında taksi bulmakta sorun yaşadılar. Böylece basit bir fikir buldular; bir butona dokunun ve bir araç bulun. Telefona indirilen uygulama ile yolcular kendisine en yakın şoförü bulabiliyor. Uygulamada kişi bulunduğu konumu bildiriyor bu sayede şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor. Ayrıca kredi ve banka kartı ile ödeme yapmak da mümkün oluyor. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konum ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini de öğrenebiliyor. UBER uygulaması Google Play’de ve AppStore’da mevcut. Kullanıcılar akıllı telefonlarına UBER’i indirerek kendilerine uygun konumlarda araç bulabiliyor.

UBER YASAKLANDI MI?

Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle taşımacılıkta yeni düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı. UBER sürücüleri D2 yetki belgesiyle başka turizm firmalarına kayıtlı olarak iş yapıyorlar.

Buna göre, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek. Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerinin 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak. AA