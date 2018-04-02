UBER’den flaş haber! Teslimat Servisi UBERRush kapatılıyor

UBER, büyük umutlarla başlattığı talep üzerine teslimat servisi UberRush'ı 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdirecek.

UBER’in 2014 yılında Manhattan’da başlattığı UBERRush servisi, kullanıcıların paketleri bir yerden diğerine taşıyacak kuryeler bulmalarını sağlıyordu. TechCrunch’ın haberine göre, şirket bu servisi 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdirecek.

ABD’DE KULLANIMA SUNULMUŞTU

UBER’in faaliyet alanlarını genişletmek için attığı ilk adımlardan olan UberRush, Manhattan’daki 1 yıllık deneme süresinin ardından ABD’nin Chicago ve San Francisco kentlerinde de kullanıma sunulmuştu. Habertürk’te yer alan habere göre, şirket daha sonra restoranların bu servisi kullanmasını yasaklayarak, UberEat servisini başlatmış ve yiyecek teslimatı alanına giriş yapmıştı.