Uber’den flaş karar!

Uber, Güneydoğu Asya'daki operasyonlarını Singapur merkezli bölgesel rakibi Grab'e satmayı kabul etti.

Uber, Güneydoğu Asya’daki operasyonlarını Singapur merkezli bölgesel rakip Grab’e satıyor. Anlaşmanın bir parçası olarak Grab, Uber’in sürüş ve yiyecek teslimi işlerini kendi operasyonlarıyla birleştirecek.

CNBC’de yer alan habere göre, Uber bu satış karşılığında Grab şirketinden yüzde 27,5 oranında hisse alacak. Grab gıda dağıtım işini Uber East ile birleştirdikten sonra Singapur ve Malezya’da genişleteceğini açıkladı.

Uber’in uygulaması, Mayıs ayında Uber Eats uygulaması devam ederken, mevcut sürücülerin Grab platformuna taşınması için iki hafta boyunca çalışacak.

Uber çalışanlarına gönderilen e-postalarda CEO Khosrowshahi, Uber’in bir konsolidasyon yolunda olmadığını söyledi. Şirket 2016 yılında da Çin’deki operasyonunu Çinli Didi Chuxing firmasına satmıştı.