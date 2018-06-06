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UBER’in CEO’sundan kaçamak vergi cevabı

UBER'in CEO'su Khosrowshahi Alman Bild gazetesine röportaj verdi. Khosrowshahi şirketin Almanya'da düzgün bir şekilde şirketleşip vergi ödememesine ilişkin olarak kaçamak bir yanıt verdi. CEO, OECD vergilendirme sistemine uyulması gerektiğini söyledi. Türkiye'de de UBER hükümet tarafından vergisini düzgün bir şekilde ödememesiyle eleştiriliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 09:41 6 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
UBER’in CEO’sundan kaçamak vergi cevabı
UBER'in CEO'su Khosrowshahi Alman Bild gazetesine röportaj verdi. Khosrowshahi şirketin Almanya'da düzgün bir şekilde şirketleşip vergi ödememesine ilişkin olarak kaçamak bir yanıt verdi. CEO, OECD vergilendirme sistemine uyulması gerektiğini söyledi. Türkiye'de de UBER hükümet tarafından vergisini düzgün bir şekilde ödememesiyle eleştiriliyor.

UBER'in CEO'su Dana Khosrowshahi Alman Bild gazetesine bir röportaj verdi. Röportajda Khosrowshahi’ye Uber'in Almanya'da yasak olması hakkında ne düşündüğü soruldu.

CEO, “Amacımız akıllı telefondan bir düğmeğe basarak aracınızın gelmesini sağlamak. 600 şehirde bunu sağladık. Almanya'da hala yapmamız gereken işler var. Alman pazarından Avrupa'ya açılmaya çalışmakla yanlış mı yaptıkları sorusuna ise CEO, “UBER kesinlikle Almanya'da bazı şeyleri yanlış yaptı. Şehirleri dinlemeden iyi bir partner olmadan büyümeye çalıştık” diyor.

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Khosrowshahi sözlerine şöyle devam etti: Davranışlarımızı değiştirdek. Bütün şoförlerimizi sigortaladık. Almanya'da sadece Münih ve Berlin'de varız. Daha fazla şehirde olmak için çalışıyoruz. Uber'in gerçek bir mobil platform olmasını istiyorum. Gelecekte otomobillerden de fazlası olacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in UBER'den vergi istediğini hatırlatılması üzerine CEO, “Uluslararası şirketlerin vergilendirilme sistemi değişmeli, dijital aktiviteler göz önünde bulundurulmalı. Bütün önlemler OECD'nin küresel vergi çerçevesinde yapılmalı” diyerek kaçamak bir cevap verdi.

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Son güncelleme: android-time 09:4706.06.2018
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