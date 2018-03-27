Uber’in sürücüsüz otomobil testlerine son verildi

Arizona Valiliği Uber'in sürücüsüz otomobil testlerini yasakladığını duyurdu.

Uber'in sürücüsüz aracının geçen günlerde 49 yaşındaki bir kadına çarpması sonucu kadının hayatını kaybetmesi dünyada gündem oldu.

Reuters’ın haberine göre; Konu sürücüsüz otomobil tekonolojisine ilişkin pek çok soru işareti oluştururken Arizona Valiliği Uber'in sürücüsüz otomobil testlerinin yasaklandığını duyurdu.

Valilik'ten Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'ye gönderilen mektupta son yaşanan olayların ‘alarma geçirici ve rahatsız edici' bir etkisi olduğu vurgulandı.

Arizona Valisi Doug Ducey 2016 yılında yaptığı bir açıklamada Uber'in testlerini Arizona'da yapmasını desteklediğini belirtmişti.