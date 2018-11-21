İşveren ile işçi arasında yapılan sözleşmelerde, işyerindeki yükümlülükler ve disiplin kuralları belirlenir. Bu kurallara uymayan işçiler çeşitli yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Bu cezalardan biri de ücret kesme cezasıdır. Ücret kesme cezası ile maaştan ne kadar kesinti yapılabilir? Cevabı haberimizde...

İşveren tarafından, işyeri kurallarına uyulmaması neticesinde çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Yaptırımlardan birisi olan ücret kesme cezası ise 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenmiştir. Kanunun 38. maddesinde ücret kesme cezası şu şekilde belirtilmiştir;

İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

NE KADAR ÜCRET KESİNTİSİ YAPILABİLİR?

Ücret kesme cezasını, işveren keyfi oranda belirleyemez. İş Kanunu’nda da belirlendiği üzere bir ayda işçinin 2 gündeliği kadar ücret kesme cezası kesilebilir. Kesinti yapılan para kanunda da belirtildiği üzere, işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de Kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır demektedir. Paraların tutulduğu hesap ayrı olmak zorundadır.

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