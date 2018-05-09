Ücretli öğretmenlik maaşı hesaplama: Öğretmen saat ve ders ücreti ile 2018 maaşları…

Ücretli öğretmenler haftalık 30 saat ders verebilmektedir. Ücretleri de bu ders saati üzerinden eş ve çocuk durumu göz önüne alınarak hesaplanır. 2018 ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar oldu? Ücretli öğretmenlik maaşı hesaplaması ile ilgili merak edilenler.

100 bine yakın ücretli öğretmen her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir. Yine bu öğretmenlerin maaşları da her yıl yeni oranla zamlanmaktadır. 2018 yılında alınan ücretli öğretmenlik maaşları tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI HESAPLAMA

Ücretli öğretmenin maaşı hesaplanırken, kişinin vergi dilimi, evli-bekar veya çocuklu-çocuksuz olması gibi durumlar önem arz etmektedir. Örneğin;

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde haftada 30 saat derse giren bekar bir ücretli öğretmen 1,471,35 TL maaş alırken evi ve eşi çalışmayan 3 ya da daha fazla çocuk sahibi olan ücreti öğretmen 1,554,35 TL maaş alır.

Ayrıca ek ders ücretleri de maaşın hesaplanmasında önem teşkil eder. 4 haftayı geçen aylarda ek ücretler de maaşa eklenir. Ek ders ücreti 12,80 TL olarak hesaplamaya eklenebilir.

2018 YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Asgari Geçim indirimi dahil ücretli öğretmenlik maaşları aşağıdaki gibidir;

120 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL

132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL

Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlarda ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken Brüt maaştan % 15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.

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