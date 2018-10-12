Üçüncü havalimanı açılıyor, servis kaç para? Güzergah neresi?

29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuş 31 Ekim'de yapılacak. Güvenlik kameralarından uçuş kodlarına kadar her şey belirlenirken toplu taşıma ulaşımının nasıl olacağı hâla netlik kazanmış değil. Vatandaşın İstanbul Yeni Havalimanı'na nasıl gideceği ise merak konusu. Metro yok. 48 F otobüsü dışında belirnemiş bir hat da yok. Geriye iki seçenek kalıyor. Taksi ya da özel araç.. Peki size bu farklı taşımanın maliyeti kaça patlayacak. İşte cevabı...

Üçüncü Havalimanı'na vatandaşın nasıl ulaşım sağlayacağı merak konusu. Çünkü şuan bu konuyla ilgili 48F hattı dışında herhangi bir somut adım atılmış değil.

İETT HATLARI MERAK KONUSU

Şuan sadece Mecidiyeköy'den kalkan 48 F (Mecidiyeköy- 3. Yeni Havalimanı) otobüsü var. Onun haricinde buraya giden İETT'nin yapmış olduğu tek bir toplu taşıma aracı yok.

İBB yetkilileri yeni hatların 29 Ekim’de başlayacağını duyurdu ancak sayılı günler kalmasına rağmen henüz bir adım atılmış değil.

SERVİS VAR AMA FİYATI VE GÜZERGAH NET DEĞİL

Havalimanı açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle,İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale 27 Eylül’de ikinci kez yapıldı.

İETT Genel Müdürlüğü’nün tahmini bedeli 468 milyon liradan 702 milyon liraya çıkardığı ihaleyi 755 milyon 823 bin TL'lik teklifi sunan İBB şirketlerinden İstanbul Otobüs A.Ş'nin oldu.

Ancak söz konusu 18 hat ve ücret konusu da henüz netlik kazanmadı.

İLK İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

İptal edilen 468 milyonluk ihaleyi 475 milyon 488 bin TL’lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı. İETT Genel Müdürlüğü yeni ihale tarihini belirlerken şartnameyi de değiştirmişti. Yeni şartnamede tahmini bedel, KDV dahil 702 milyon TL’ye çıkarıldı. İsteklilerin 2017 yılı içerisinde toplu ulaşım hizmetinden kaynaklı en az 260 milyon TL'lik yapmış olduğu ciro ve bunu belgeleyen fatura suretlerini teklifleri ile birlikte sunmaları istendi. İhaleye katılacak isteklilerin 130 adet en az 12 metrelik otobüsün kendi malı olduğunu teyit eden ruhsat fotokopilerini teklifleri ile birlikte sunmaları da gerekiyordu. İhaleyi kazanan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş ihale dosyasına 147 adet otobüs ruhsatı sundu.

ÖZEL ARACINIZLA HAVALİMANI'NA GİTMEK İSTERSENİZ KAÇ TL ÖDERSİNİZ?

Örneğin Beşiktaş’tan 3. havalimanına gitmek isteyen bir vatandaş nasıl gidecek. Şimdilik bunun için 2 alternatif var; Taksi ve özel araç.

Peki bu üçünün maliyeti sırasıyla vatandaşa kaça patlayacak. Havaalanına en kolay iki yoldan gidilebiliyor. Birincisi E-5 ikincisi ise TEM. Birinci yoldan gidildiğinde (E-5) 73.7 km oluyor. İkinci yoldan gidildiğinde (TEM) bu yol uzunluğu dahada azalıyor ve 66 km'ye düşüyor. Ancak burada da gişe ücreti devreye giriyor. Sozcu. com tr olarak ortalama bir aracı baz alarak (1.6 dizel) hesaplama yaptık. Ortalama saatte 0,45 kuruş yakan bir araç E-5 üzerinden gittiğinde 33,16 TL yakıyor. TEM üzerinden gittiğinde ise (gişe ücreti dahil) 32,45 TL gibi bir hesap ortaya çıkıyor.

TAKSİ HAVALİMANINA KAÇ LİRAYA GİDER?

Taksi kullanmak isteyen vatandaş ise daha fazla para ödüyor. Şöyle ki E-5 güzergahından giden bir taksinin maliyeti 190,50 TL olurken, TEM'den giden bir taksinin. maliyeti 175,75 TL oluyor.

(Bu fiyatlara taksimetre ücreti ve gişe ücreti dahil)