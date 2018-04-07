Üçüncü havalimanı taksilerine İngilizce kursu

Üçüncü havalimanında görev yapacak taksilerin işe başlamadan önce üç ay İngilizce kursunu başlayacakları bildirildi. Havalimanı kapsamında hizmet verecek toplam araç sayısının en az % 15’i lüks araç sınıfı, % 35’i hafif ticari araç, % 50’si ise sedan tipi araçlar olacak.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında üçüncü havalimanındaki taksilerin durumunu yazdı. İşte Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü:

Dün İstanbul'daki 3'üncü havalimanının UBER'le anlaşıp anlaşmadığını sormuştum. Yeni havalimanının kurumsal iletişim direktörü Gökhan Şengül aradı ve bilgi verdi. UBER'le bir anlaşma söz konusu değil. Taksiciler Kooperatifi'yle bir anlaşma yapılacakmış. Ancak… 3'üncü havalimanındaki taksiler “bildiğimiz” taksiler olmayacakmış. Gökhan Bey, “Dünyanın en yeni ve en modern havalimanı, hizmet kalitesi açısından da çok farklı olmak zorunda.

Bu yüzden buraya yolcu ulaşımında da yeni ve havalimanının özelliklerine uygun kriterler belirlemek zorundaydık” diyor. Buna göre, 3'üncü havalimanındaki taksiler “çok özel” olacak. Havalimanının bu konuda belirlediği yönetmelik şöyle: Tüm şoförler, en az 3 ay süreyle katılacakları İngilizce kurslarından alacakları A1 sertifikalarını İGA'ya sunacak ve her 5 yılda bir bu sertifikalarını yenileyecek. Havalimanı kapsamında hizmet verecek toplam araç sayısının en az % 15'i lüks araç sınıfı, % 35'i hafif ticari araç, % 50'si ise sedan tipi araçlar olacak.

Havalimanı taksileri için özel bir renk uygulaması da planlanıyor. Havalimanı açıldığında, araçların % 70'i yeni araç olacak; 2 yaşından büyük araç ise olmayacak. Araç içinde yolcu bilgilendirme ekranlarında şoför bilgisi, yol ve güzergâh bilgisi, tarife bilgisi ve bunların dışında birçok konuyla ilgili yolcuların kullanabilecekleri uygulamalar yer alacak.

Şoförler puanlanacak. Almış oldukları ceza puanlarının belli bir oranı aşması durumunda, şoförlerin çalışma lisansı askıya alınacak. Araçların hiçbiri LPG'li olmayacak. Lüks araçların tamamında, diğer araçların ise önemli bir oranında kredi kartı POS cihazı bulunacak. Bunlar iyi. Bunlara bir de havalimanı sınırları içinde wi-fi ile çalışacak bir özel aplikasyon da eklerlerse daha iyi olabilir.