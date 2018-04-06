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Üçüncü havalimanında UBER muamması

Üçüncü havalimanının geliş terminalinde sarı taksilerin olmayacağı iddiası gündem oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 12:35 6 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Üçüncü havalimanında UBER muamması
Üçüncü havalimanının geliş terminalinde sarı taksilerin olmayacağı iddiası gündem oldu.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde üçüncü havalimanının geliş terminalinde sarı taksilerin yer almayacağını onun yerine UBER araçlarının olacağını kaleme aldı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü söyleyerek sarı taksilerin üçüncü havalimanının geliş ve gidiş terminallerinde yer alacağını söyledi.

Aksu, “Atatürk Havalimanı'nda kiracı olan bütün işletmeler üçüncü havalimanına da geçiyor. Buna bizim oradaki taksi kooperatifimiz de dahil” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 12:5006.04.2018
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