Ucuz ama yoksuluz

Türkiye’nin Satın Alma Gücü Paritesi’ne (SGP) göre ucuz bir ülke olduğu ortaya çıktı. Ancak, gelir düzeyi düşük olduğu için bireysel tüketim harcamalarının da sınırlı olduğu gözlendi.

Türkiye'nin 2017 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 53 Euro karşılığında satın alınabileceğini gösterdi. Yine SGP'ye göre AB ülkelerinde kişi başına düşen ortalama gelir 36 bin 198 dolar iken, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama gelir 23 bin 679 dolarla sınırlı kalıyor. Yani, Türkiye ile AB ülkeleri ortalaması arasında 12 bin 519 dolarlık bir fark bulunuyor.

ULAŞIMDA PAHALIYIZ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, Türkiye'de kişisel ulaşım araçları endeksi 105 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkelerinin ortalamasının yüzde 5 üzerinde olduğu görüldü. Diğer alt gruplar bazında ise; tüketici elektroniği endeksi 89 oldu. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 63, giyim grubunda ise Türkiye, 54 endeks değeri aldı. Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı. Ülkeler itibarıyla tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 166 ile İzlanda, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.

Alman 6.579 Türk 195 ekmek alabiliyor

Satın Alma Gücü Paritesi, aynı mal ve hizmet sepetine örneğin 1 kg ekmeğe, 1 kg yağa, 1 paket sigaraya farklı ülkelerde yapılan ödemelerin arasındaki farkı ortaya koyuyor. Türkiye'de standart beyaz ekmek 1.25 TL iken, Almanya'da ise 1.5 Euro. 1 Euro'nun 5.49 TL'ye eşit olduğu dikkate alındığında asgari ücretli bir Alman'ın aylık 1498 Euro (kesintiler hariç) olan geliri 8 bin 224 TL'ye denk geliyor. Alman Türkiye'ye gelip aylık parasını TL'ye çevirdiğinde 6 bin 579 adet ekmek alabiliyor. Buna karşılık 1604 lira asgari ücret alan Türk, Almanya'ya gider de parasını Euro'ya çevirirse 292.1 Euro'su oluyor. Bu para ile bir Türk, Almanya'da ancak 195 adet ekmek alabiliyor.