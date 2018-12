UKON: Ucuz et satışına ara verilsin

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) 2018 Yılı Kırmızı Et Sektörü Değerlendirme Raporu yayımlandı. Raporda üç market tarafından yapılan ucuz et satışlarının tekrar ihtiyaç duyuluncaya kadar ara verilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca yoğun talebe rağmen hayvanını kestirmek isteyen besicilere Et ve Süt Kurumunca ileri tarihli gün verilmesinin de hayvanlarda verim kaybına ve maliyet artışına neden olduğu kaydedildi.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) 2018 Yılı Kırmızı Et Sektörü Değerlendirme Raporu yayımlandı. Yerli üretimin geliştirilmesi için yem, yem ham maddeleri ve yağlı tohum üretimine sağlanan desteklerin artırılması gerektiğine dikkati çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından arpa, mısır, kepek, küspe gibi yem ham maddelerinin hayvancılıkla iştigal eden işletmelere uygun fiyatla tedariki sağlanmalıdır. Tarımsal desteklemelerin orta vadeli (3-5 yıllık) olarak belirlenmesi üreticinin üretimini sürdürebileceği şekilde önünü görebilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Meralarımızın kullanımını milli bir mesele haline getirmeliyiz. Meraların kullanımında üreticilere öncelik sağlamalıyız.” UCUZ ET SATIŞINA ARA VERİLSİN TALEBİ Kırmızı et üretiminin dörtte birinin perakende sektörü tarafından pazarlandığı anımsatılan raporda, “3 market tarafından tüketiciye maliyetin altında sunulan ucuz et, kasapları olumsuz yönde etkilemektedir. Sürdürülen bu uygulamanın amacına ulaşması ve et fiyatlarının istenilen seviyeye gelmesi nedeniyle buna yeniden ihtiyaç duyuluncaya kadar ara verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.” ifadesi kullanıldı. Raporda, yoğun talebe rağmen hayvanını kestirmek isteyen besicilere Et ve Süt Kurumunca ileri tarihli gün verilmesinin de hayvanlarda verim kaybına ve maliyet artışına neden olduğu kaydedildi. SORUNLARIN BAŞINDA KENTLERE GÖÇ VAR Raporda, sektördeki sorunların başında nüfusun giderek kentlere göç etmesi gösterildi. Bu nedenle özellikle gençlerin üretime daha fazla ekonomik ve sosyal yönden teşvik edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Küçük ölçekli besi işletmelerinde yerine koyma maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra finansmana erişimde de sıkıntılar yaşandığına işaret edilen raporda, çiftçilere sağlanan tarım kredilerinin uygun faizlerle yeniden yapılandırılarak verilmesi gerektiği bildirildi. Raporda, belli bir yaşın üzerindeki tüm dişi materyallerin etçi ırk spermayla tohumlanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, bu işlemlerin ücretsiz yapılmasının ve desteğin hayvan başına 200 lira olarak uygulanmasının üreticileri teşvik edeceği kaydedildi. AA

