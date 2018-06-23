Ulaştırma Bakanı: 3. havalimanının ismi neden Recep Tayyip Erdoğan olmasın

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'a yapılan yeni havalimanının ismiyle ilgili olarak "Niye Recep Tayyip Erdoğan olmasın" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı önceki günlerde yaptığı bir konuşmada alanın isminin özel sektörle birlikte belirleneceğini söylemişti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'a yapılan yeni havalimanının ismine ilişkin değerlendirmede bulundu.

29 Ekim'de açılacak yeni havalimanının ismiyle ilgili “Niye Recep Tayyip Erdoğan olmasın?” değerlendirmesini yapan Bakan Arslan şöyle devam etti: “Son 16 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına, ondan önce yaklaşık 8 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil yaptıklarına bakarsanız, niye olmasın?

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36 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Elbette ki takdir Sayın Cumhurbaşkanı'mızın. Karar mercii o.” Yeni havalimanının tam olarak hizmete girdiğinde Türkiye'nin en büyük sanayi devlerinden biri olan Tüpraş'ın 45 katı kişiye istihdam sağlayacağını belirten Arslan, “Şu anda İstanbul Yeni Havalimanı'nda 35-36 bin kişi çalışıyor.

Bittiğinde başlangıçta 100 bin kişi çalıştıracak, Tüpraş'ın 20 katı. 2023'e geldiğimizde diğer fazlar devreye girdiğinde 225 bin kişi çalışacak, Tüpraş'ın tam 45 katı. Dolaylı olarak etkilediği, hizmet aldığı kesimleri sayarsanız yaklaşık 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacak. Dünyanın niye 3'üncü havalimanından rahatsız olduğunun en iyi göstergesi” diye konuştu.

‘TÜRKİYE İÇİN MARKA PROJE'

Arslan, Çin ve Hindistan'ın gelişimine bağlı olarak artık dünya havacılığının ağırlık merkezinin Türkiye'nin bulunduğu nokta olduğunu söyledi. 3'üncü Havalimanı'nın yaratacağı istihdamın yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir katma değer oluşturacağını belirten Ahmet Arslan havalimanının Türkiye için bir marka proje olduğunu dile getirdi.