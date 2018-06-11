Ülker, 50’yi aşkın ürünüyle Ramazan Bayramı’na hazır

Ülker,her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda tüketicilerinin artan taleplerini karşılamaya hazır. Çikolatada 23, şekerlemede ise 29 farklı ambalaj ve iki yeni ürünüyle tüketicilerle buluşacak.

74 yıldır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ülker, çikolatada 23, şekerlemede 29 farklı ikramlık çeşidiyle bu bayram da raflardaki yerini aldı.

METE BUYURGAN: HEDİYELİK ÇİKOLATA TERCİHİ İKİ KATINA ÇIKTI

Ülker'in toplam bayramlık çikolata pazarında yıllardır lider olduğuna dikkat çeken pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi geçen senenin rakamları ve ikramlık trendleri hakkında bilgi verdi. Buyurgan, 2017 yılında toplam çikolatalı ürünler pazarının hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7.5 milyar TL'ye, şekerleme pazarının ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1.3 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: “2017 yılında Türkiye'de, bayramlık çikolata pazarı 14 bin tona, bayramlık şekerleme pazarı ise 30 bin tona ulaştı. Ciro bazında büyüklükler ise çikolatada 356 milyon TL şekerlemede 385 milyon TL idi. Bayram dönemlerinde tercihler de farklılık gösteriyor. Tüm bölgelerde çikolatada en çok fındık, fıstık çeşnili ve krema dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığı gözlemleniyor. Ülker de hediyelik bayram çikolata pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38.6'ya ulaştırdı.

Bayram çikolatası tüketimleri bölgelere göre ayrıldığında yüzde 29'la Marmara ilk sırada yer alırken, yüzde 26.5'la İç Anadolu, yüzde 18.5'la Doğu ve Güneydoğu Anadolu geliyor. Şekerlemenin en fazla tüketildiği bölge ise yüzde 46 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Bu bölgeyi yüzde 18 ile İç Anadolu, yüzde 15 ile Marmara takip ediyor.”

COCO STAR VE ALBENİ İKRAMLARA FARK KATACAK

Bayramın hem tüketiciler hem de Ülker için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Buyurgan, Ülker'in bayramlık çikolata portföyüne bu yıl eklenen Coco Star ve Albeni çeşitlerinin Ramazan Bayramı ikramlarına farklı bir alternatif olacağını söyledi. Yeni ürünlerin yanı sıra tüketicilerin, pazarının lideri Ülker Ece Çikolata'ya, şekerleme tarafında da Ülker Lokumcuk ve Ülker Damla Sakızlı Toffe'ye yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekti.