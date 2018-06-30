Üniversite sınavında kazanan hep ÖSYM oldu

2002’de adı ÖSS olan üniversite sınavına giriş için ÖSYM’nin istediği başvuru ücreti 20 TL iken 2017’de yüzde 1000 artarak 220 TL’ye ulaşmıştı. Bu yıl ise adaylar oturum başına 50 TL toplamda ise 150 TL ödedi.

Milyonlarca üniversite adayı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) yıllardır sınav giriş ücreti ödüyor. 2002 yılında 20 TL olan (altı sıfır atılmadığında 20 milyon TL) sınav ücreti sınav sistemlerindeki değişikliklerle sürekli yükseldi. 2017'de tüm sınavlara girmek isteyen adaylar toplam 220 TL ödemek zorunda kaldı. Bu yıl ise yine değişen sistemde üniversiteye girmek isteyenler üç sınav için toplam 150 TL sınav ücreti verdi. 2002-2017 yılları arasında sınav ücreti yüzde 1000 artarken, bu yıl 150 TL'ye gerileyen ücretlerle sınavın 16 yıllık zam değişimi yüzde 86'ya ulaştı.

AYNI SİSTEMDE ZAM YÜZDE 66 OLDU

2010 yılında yapılan değişiklik ile farklı puan türlerinde hesaplamalar yapılmaya başlandı. İkiye bölünen sistemin birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) olarak adlandırıldı. İkinci aşama ise Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olarak öğrencilerin hayatına girdi. İlk yıl YGS için 35, LYS'de ise her sınav için 20 TL ödendi. Bir puan türünden hesaplama yapılması içinse adaylar LYS'de en az iki sınava girerek toplamda 75 TL bankalar aracılığı ile ÖSYM'ye para yatırdı. 2010-2011 yıllarında ücretlerde değişiklik olmadı. 2012'de ise adaylar YGS için 40, LYS'de ise sınav başına 20 TL ödemeye başladı. Bu ücretler 2014'e kadar uygulandı. 2015'te YGS 50, LYS sınav başı 30 TL oldu. 2016'da ise YGS 55, LYS 35, 2017'de YGS 60, LYS sınav başı 40 TL'ye yükseldi. 2010 yılında gelen sistemde adaylar toplam 75 TL öderken sistemin değiştiği 2017'ye gelindiğinde yüzde 66 zamlandı.

GEÇEN YIL 220 BU YIL 150 TL

Bu yıl değişen sistemle birlikte sınavların adı da değişti. Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılan sınavların her oturumu için adaylar 50'şer TL ödedi. Üç oturuma da girmek isteyen adaylar 150 TL ödedi. Geçen yıl, bir üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS’de dil hariç dört oturum için 220 lira ödemesi gerekiyordu.

KALEM, SU, ŞEKER DAĞITMAYA BAŞLADI

Sistemin değiştiği 2010 yılından itibaren ÖSYM adaylara kalem ve silgi dağıtmaya başladı. Çalınan sınav soruları ile gündeme gelen 2011 sınavında ÖSYM adaylara iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, su ve şekerleme verdi.

SINAV YILI SINAV BEDELİ

2002 20 TL

2003 30 TL

2004 35 TL

2005 40 TL

2006 40 TL

2007 40 TL

2008 50 TL

2009 40 TL

2010 35 TL + 40 TL (2 oturum) 75 TL

2011 35 TL + 40 TL (2 oturum) 75 TL

2012 40 TL + 40 TL (2 oturum) 80 TL

2013 40 TL + 40 TL (2 oturum) 80 TL

2014 40 TL + 40 TL (2 oturum) 80 TL

2015 50 TL + 60 TL (2 oturum) 110 TL

2016 55 + 70 TL (2 oturum) 125 TL

2017 60 TL + 80 TL (2 oturum) 140 TL

2018 150 TL (3 oturum)