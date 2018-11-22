Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt yaşamını yitirdi. İş makineleri üreten Hidromek’i yarım asır kadar önce kuran Bozkurt’un cenazesi yarın toprağa verilecek.

Ankara merkezli Hidromek'i 1978 yılında kuran Hasan Basri Bozkurt, 70 yaşında vefat etti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi, Cuma günü, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıkaya Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara Siteler'de küçük bir atölyede Hidromek'i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.

Kurucumuz Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi, 23.11.2018 Cuma günü Cuma namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’de kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedilecektir. pic.twitter.com/bRxQKGxIl1 — HİDROMEK (@hidromek) 22 Kasım 2018

HASAN BASRİ BOZKURT KİMDİR?

Hasan Basri Bozkurt baba tarafından aslen Erzincan‘lıdır. 1947 senesinde Erzincan Kemaliye (Eğin) İlçesi, Başpınar Beldesi'nde dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini memleketinde tamamlamış ardından Ankara'da Endüstri Meslek Lisesi Makine bölümünü bitirdi.

Ankara Siteler'de küçük bir atölyede Hidromek'i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.

Hidromek A.Ş kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Aynı okulda lisansüstü eğitimine devam ederek 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi oldu. Çalışma hayatına 1973 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Makine Mühendisi olarak başlayan Bozkurt, 4 yıl burada hizmet verdikten sonra 1978 yılında Karayolları teşkilatından ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı HİDROMEK'i kurdu.

Eğitime büyük önem veren Hasan Basri Bozkurt, özellikle okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu “Kalifiye” eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek eğitim kurumlarıyla çeşitli iş birliklerini hayata geçirdi. Ankara Sanayi Odası ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP)”nın kurulmasında ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki “ASO Teknik Koleji”nin yapılmasında aktif rol üstlendi. Çankaya Üniversitesi ile iş makineleri alanında bilgi birikimi olan mühendislerin yetişmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol de yine kendi imzasını taşımaktadır. Hasan Basri Bozkurt, evlidir ve iki çocuk babasıydı.