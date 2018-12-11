Son Dakika: Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti.

Bir süredir tedavi gören Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti. Akkök Holding tarafından yapılan açıklamada, “Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Şirketler Grubu'nda başlayan Ali Raif Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanısıra ve diğer grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yaptı.

Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan Akkök Holding, kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Holdingin bünyesinde, biri yurt dışında olmak üzere 18 ticaret ve sanayi şirketi ile 18 üretim tesisi bulunuyor.

AKKÖK HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA

Akkök Holding’in twitter hesabından yapılan açıklamada; “Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı.