Ünlü isimlerin adı hangi havalimanlarına verildi?

İstanbul'un yeni havalimanı ile birlikte birkaç ay sonra Atatürk'ün ismi havalimanından kaldırılmış olacak. 'İstikbal göklerdedir' diyecek kadar havacılığı önemseyen bir liderin adı havalimanından çıkarıldı. Atatürk ismi artık uluslararası havacılıkta daha az kullanılacak olsa da onun ismi kalplerimizde her geçen gün artarak yankılanıyor.

İstanbul'un yeni havalimanı olağanca tartışmanın ardından hizmete girdi. Atatürk Havalimanı yıl sonundan itibaren uçuşlara kapatılacak. Uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan sürdürülecek. Kapasitesi ve devasa pistleri bir yana üçüncü havalimanı kamuoyunda iş cinayetleri ve çevreye verdiği iddia edilen zararlar ile sıkça gündeme geldi. Merak edilen konulardan biri ise alana kimin isminin verileceğiydi? Geçtiğimiz son 4 yılda Mevlana'dan cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kadar pek çok isim konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni havalimanın isminin İstanbul Havalimanı olacağını açıkladı. İstanbul Havalimanı ismiyle birlikte bir büyük yapıdan daha Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi silinmeye çalışılmış oldu. Dünyanın önemli kentlerinde havalimanları ülkelerin unutulmaz liderlerinin adını alıyor. İşte o alanlar:

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