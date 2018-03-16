Otel zincirinden ‘Pera’ markasına ihtiyati tedbir

Ünlü oteller zinciri Rixos’un işletmecisi Fine Otelcilik, “Pera” markasının kendi adına tescilli olduğu gerekçesiyle marka tecavüzü ve haksız rekabetin önlenmesi davası açan Misbah Muhayyeş Vakfı’na karşı dava açtı.

Habertürk Gazetesi’nden Hayati Arıgan’ın haberine göre; Mahkeme, “Pera” markasına dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir koydu. Misbah Muhayyeş Vakfı, “Pera” markasının kendi adına tescilli olduğunu belirterek Fine Otel, Turizm İşletmecilik A.Ş. tarafından “Rixos Pera İstanbul” adı altında işletilmekte olan otel ad ve unvanında “Pera” ibaresinin kullanılmasının durdurulması için İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış ve “Pera” adının kullanılmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebini kabul etmemişti.



KARŞI DAVA AÇTI

Fine Otelcilik de “Pera” markasının hükümsüzlüğü için karşı hamle yaparak Misbah Muhayyeş Vakfı'na İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde vakıf adına tescilli “Pera” markasının hükümsüzlüğü, sicilden terkini ve “Pera” markasının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için dava açtı. Rixos'un talebini kabul eden mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar “Pera” markasına ihtiyati tedbir koydu.