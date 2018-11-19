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Ünlü restoran zincirinin sahipleri konkordato istedi

11 alışveriş merkezinde faaliyet gösteren Lunchbox restoran zincirini de bünyesinde barından Dünya Mutfağı Gıda Sanayi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri konkordato talep etti

android-time 18:21
Haberler Ekonomi
Ünlü restoran zincirinin sahipleri konkordato istedi
11 alışveriş merkezinde faaliyet gösteren Lunchbox restoran zincirini de bünyesinde barından Dünya Mutfağı Gıda Sanayi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri konkordato talep etti

İstanbul, Çorlu ve Kayseri’de yer alan alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren Lunchbox  restoran zincirinin bağlı olduğu Dünya Mutfağı Gıda Sanayi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri ileile söz konusu şirketlerin sahipleri Ahmet Şahintürk, Erkan Şahintürk ve Nigar Tuba Şahintürk için konkordato talep edildi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 5 Kasım 2018'de verdiği kararla 3 ay süreyle söz konusu şirketler ve kişilerin mal varlıklarına tedbir konmasını hükmetti.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

İLK DURUŞMA 31 OCAK'TA

Geçici komiser olarak Turkay Özdemir, Kadriye Demirci ve Mustafa Kınacı’nın görevlendirilirken, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk  duruşmasının 31 Ocak 2019 günü yapılması kararlaştırıldı.

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Son güncelleme: android-time 18:2219.11.2018
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