Üretici fındığa dolar bazında fiyat istiyor

Türkiye en önemli fındık üretim merkezi olan Giresun’un köylerinde üreticilerle fındığın nabzını tuttuk. Yaklaşık 10 gün önce fındık hasTürkiye en önemli fındık üretim merkezi olan Giresun’un köylerinde üreticilerle fındığın nabzını tuttuk. Yaklaşık 10 gün önce fındık hasadı başlarken bölgeye Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan fındık toplamak için gelen mevsimlik gezici tarım işçileri de gelerek kamplara yerleşti. adı başlarken bölgeye Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan fındık toplamak için gelen mevsimlik gezici tarım işçileri de gelerek kamplara yerleşti.

AYDIN DEMİR- SÖZCÜ

Üreticiler yağışlara rağmen fındık hasadına yoğun tempoyla devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçen yıl 10 TL taban fiyat açıklamıştı. Giresun Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanvekili Özer Akbaşlı, 2017 yılı kabuklu fındığın dünya piyasalarında 3.20 dolardan işlem gördüğüne dikkat çekerek, “Satan da alan da son derece memnun oldu. Bu yıl da fiyatların dolar bazında olması tüm üreticilerimizin beklentisi” dedi. Ordu Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı fındık broker'ı Osman Çakmak ise TMO'nun 12.5 TL taban fiyat açıklayacağı konusunda duyumlar aldıklarını ifade ederek, “TMO böyle bir fiyat açıklarsa üreticilerimiz büyük hayal kırıklığı yaşar.

‘TABAN FİYATIN 18-19 TL OLMASINI İSTİYORUM’

Üreticinin beklentisi döviz artışıyla birlikte fiyatın en az 15 TL olması yönünde” diye konuştu. Giresun'un Yukarıalınlı Köyü'nden fındık üreticisi Musa Keskin (68) çiftçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Fındık üretim maliyetinin üzerine yaşam ve refah payı konularak taban fiyatın 18-19 TL olmasını istiyorum” dedi.