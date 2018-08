Üretici ve tüccar fiyat açıklaması bekliyor

Sel faleketi ile Doğu Karadeniz'de fındık rekoltesinde düşüş beklenirken üretici ve tüccar fiyatların bir an önce açıklanmasını bekliyor

Geçtiğimiz yıl 10 TL bandında kalan fındığın kilogram fiyatının bu yıl yüksek olacağı öngörüsü uzmanlar tarafından dile getirilirken sel felaketi de çiftçiyi zora soktu.

Fındık İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gönen; “Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce fiyat açıklaması gerekiyor. Şu an fındık satışı fiyat açıklanmadığı için yapılamıyor. Ordu ve Giresun'da yaşanan olayı afet olarak değerlendirmek lazım. Bunun rekolte üzerinde büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Üretici de çiftçi de fiyata odaklanmış durumda.“ Ali Haydar Gönen kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Gönen, ticaretin başlaması gerektiğine vurgu yaparak fındık tesislerinin faaliyete geçmesinin ülke ekonomisi için pozitif etki yarayacağına işaret etti, Gönen, “Tesislerin tam kapasite çalışması içinse bir an önce fiyat açıklanmalı” dedi.

DOĞUDA SEL BATIDA KURAKLIK

Doğu Karadeniz sel ile boğuşurken Düzce, Adapazarı ve Zonguldak kuraklık nedeniyle rekolte düşüşü yaşıyor. Düzceli üretici Cüneyt Arar, “Geçen yıla oranla bu yıl fındık rekoltesinde düşüş var. Kurban Bayramı öncesinde fındık hasadına girdik. Mazot maliyetimizi çıkaracak mı onu bile bilmiyoruz. Fiyat açıklanmadan maliyet hesabı yapamıyoruz” dedi. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde geçtiğimiz yıl bin 200 kilogram fındık hasatı yapan çiftçi Kadriye Yazgan ise, “Fiyat belli olmadığı için satış yapamıyoruz. Önümüz bayram sonra okullar açılacak. Mağdur olduğumuz yeter kimse çiftçiyi düşünmüyor” dedi.