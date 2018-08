Üretici ve tüketici tek tezgahta buluşuyor

Eskişehir’de hayvan üreticisini direkt olarak tüketiciyle buluşturarak en uygun fiyatlı eti vatandaşlara sunmayı hedefleyen Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (EDSYB) kasabı açıldı.

Ülke geneldeki hayvancılık sektöründe aracı faaliyetleri dolayısıyla et fiyatlarının artmasına çözüm üretmeyi amaçlayan EDSYB kasabı hizmete girdi. Üretici ile tüketiciyi aracı olmadan tezgahlardaki et ile buluşturmayı amaçlayan birlik, bu sayede vatandaşa ucuz kırmızı et imkanı sunacak. Türkiye'deki en ucuz kırmızı eti satması beklenen kasapta, etlerin en önemli özelliği ise tamamen yerli üretim olması.

“ETLER TAMAMEN YERLİ OLACAK”

Konuyla ilgili açıklama yapan EDSYB Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Çetin, kar amacı gütmediklerini belirterek bütün amaçlarının tüketiciyi koruyup üreticiyi de desteklemek olduğunu söyledi. Başkan Çetin et fiyatlarında kırılma olacağını vurgulayarak, “Girdi fiyatlarımız aşırı yükseldi. Yemin çuvalı 80 liraya çıktığı halde ithal geliyormuş deyip hayvan fiyatlarını düşük tutup et fiyatlarını yükseltiyorlar. Buna ‘dur’ demek için üreticilerimizle bir araya gelip kendi ürettiğimiz hayvanları kendimiz kesip üreticilere direkt tek elden aracı koymadan satmayı düşünüyoruz. Fiyatlarda kırılma olacak. Kasaplar artık istedikleri gibi et satamayacaklar. Hayvan kesiminde aracı celepler istedikleri gibi et alamayacaklar. Çünkü biz üreticilerimizin arkasında olacağız. Daha doğrusu biz bir birlik olarak sigorta görevi göreceğiz. Üreticiyi bir defa memnun edeceğiz. Taze, dondurulmamış et yiyecekler. Bütün maksadımız tüketiciyi korumak ve üreticiyi desteklemek. Üretici hayvanı üretecek. Kestirebileceği ve değerince satabileceği bir yer olduktan sonra neden üretmeyelim? Etler tamamen yerli olacak. Türkiye'nin her tarafı bizim. Eskişehir'de dana bulamazsak Kütahya'dan da Afyon'dan da alabiliriz.”dedi.

ÇARESİNİ BULURUZ

Genelde tamamı yerli hayvan olacağını belirten Başkan Çetin, “Talep yeter ki çok olsun. Biz onun bir çaresini buluruz. Kesimci, kasap bir taneyse ikiye çıkartırız. Yerimiz dar gelirse daha büyük yer açarız. Satıştan bir sıkıntımız olmaz. Altından kalkarız. Çünkü üreticinin elinde yeterli hayvan var. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimizin desteklerini bekliyoruz. Tüketicilerin de bizi tercih etmesinden yanayız. Kar amaçlı bir yer değiliz. Bizimkisi üreticiye hizmet etmek. Genelde eti, kuşbaşı, kıymayı, bonfileyi ve pirzolayı dışarıdaki kasap veya marketlerden daha ucuza satacağız” ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise ekonomik savaşların olduğunu hatırlatarak üretim yapılmasının önemine dikkat çekti. Kalın, “Bugün burada ülkemizin ekonomik bir saldırı karşısında olduğu bir günde üretime destek veren ve çiftçimizden direkt vatandaşımıza bir kapı açan birliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemiz adına da ekonomik kriz ve ekonomik savaşların olduğu bir anda bizim kendi üretimimizin kendimize yetmesi çok önemli. İşletmenin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

