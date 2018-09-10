Üreticiler Alo 175’i arayabilir mi?

Yılbaşında 5.05 TL olan mazotun litresi bugün 6.29. Yılbaşında 3.75 olan dolar/TL 6.50. Böyle bir atmosferde zam yağmuru vatandaşın tepesinde. Devlet ise Alo 175'i arayarak vatandaşın etiketlerde gördüğü 'durumları' kendilerine anlatmalarını istiyor. Peki ya üreticiler de yükselen dolar kuru için Alo 175'i arayabilecek mi?

Yıllık enflasyon yüzde 17’yi aştı. Vatandaşın maaşı her geçen gün eriyor… Markete gittiğinde cebindeki 50 lira bir anda yok oluyor. Böyle bir atmosferde devlet büyük gıda şirketlerine karşı büyük bir mücadele başlattı.

Bu mücadelenin bir adımı olarak yurdun dört bir yanında Ticaret Bakanlığı raflardaki etiketleri denetlemek için bir ekip kurdu. Bu ekip market market gezerek etiketleri inceliyor. Haftalık fiyat değişimlerine bakıyor.

Peki ya üretici cephesinde durum ne? Yıl başından bu yana Türk Lirası’ndaki değer kaybı yüzde 75! Üretim maliyetlerinin ciddi bir kısmını enerji oluşturuyor ve enerji fiyatları dolarla belirleniyor. AVM’ler marketlere yerlerini dolar kuru ile kiralıyor.

Dolar/TL 2018’in ocak ayına 3.75’ten başlamıştı. Bu haftaya ise 6.50 seviyesinin altında işlem görüyor.

Öte yandan asgari ücret şu an bekar bir çalışan için 1606 TL. Önümüzdeki yılbaşında da asgari ücrete zam gelecek.

Ürünlerin nakliyesi için alınan mazotun litresine ödenen fiyat ocak ayında 5.05 TL idi. Mazotun litresi şu an devlet destekli hali ile 6.29 TL.

Devlet vatandaşın Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175’i arayarak (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) etiketlerde gördükleri dikkatlerini çeken durumları bildirmelerini istiyor. Peki ya üreticiler Alo 175’i arayarak mazot fiyatlarındaki artışı söyleyebilecekler mi?