Üstü cami altı otopark

Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan ve lunapark arazisi olarak bilinen 368 milyon liralık araziye park kurulacak.

Tartışmaların odağındaki Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan ve lunapark arazisi olarak bilinen 6 bin 400 metrekarelik alan, Metal Yapı Konut tarafından 2012 yılında 33 milyon 391 bin 659 liraya satın alındı. Arazinin planı İstanbul Büyükşehir elediyesi (İBB) tarafından 5 katlı otel ve konut projesi için değiştirildi. Ardından Metal Yapı Konut, tartışmalı araziyi 2016 ılının onunda İBB'ye 368 milyon 923 bin 876 lira artı KDV bedelle sattı.

Mülkiyet durumunun tamamına yakınının kamu eline geçmesiyle İBB Koordinasyon Kurulu, alanın park ve zemin altı otopark ile birlikte cami olarak kullanılmasına karar verdi. Bu karar gereği İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından “Molla Gürani arkı Fikir Projesi” hazırlandı. Proje kapsamında yer alan fonksiyonların karşılanabilmesi için 5 Mart 2018 tarihinde İBB'ye mar planı değişikliği yapılması talebi ile başvuruldu.

DEĞER KAYBI UYARISI

Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan İBB Emlak Müdürlüğü, arazinin 16 Şubat 2017'de İBB adına tescil edildiğini açıkladı. Alana ilişkin plan çalışmasında mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların değer kaybına uğramaması ve gelir artırıcı niteliğin ön planda tutularak değerlendirilmesi istendi. Ancak yapı adasına park, cami ve zemin altı otopark fonksiyonları getirilmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ile uygun görüldü. 13 Nisan tarihli İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile alınan karara göre araziye; park ve zemin altı otopark ile birlikte Adnan Menderes döneminde yıkılan Simkeş Camisi'nin benzeri inşa edilecek.

DAVANIN SONUCU BEKLENSİN

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, bu arsanın fahiş fiyatla alınmasının FETÖ'ye para aktarma anlamına gelmesi nedeniyle konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlattı. Şimdi bu arazinin yeşil alan ilan edildiğini belirten Gülsever, “Arsanın eski sahibi şu anda tutuklu ve cezaevinde. İBB olarak bu alan üzerinde yapacağınız imar tasarrufunda oradaki alışverişi, belediyemizin uğradığı zararı ve ekonomik kayıpları aklamış olacağız. Önerimiz, bu dava sonuçlanana kadar burada en ufak bir imar değişikliği yapılmamalıdır. Mevcut imar planı da asla uygulanmamalıdır. Ne zaman bu dava sonuçlanır, o zaman hep beraber yeşil alan yaparız” dedi.