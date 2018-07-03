Uzmanlar enflasyona ne diyor?

Hayat pahalılığı bir kuşağın hiç hissetmediği kadar yüksek seviyede. Uzmanlara göre enflasyonda en kötüsü haziran ayı rakamları değil. Akaryakıtta devlet kontrolü kalktıktan sonra enflasyonda ne olacağı merak ediliyor.

Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 15.39’la son 15 yılın zirvesini gördü. Uzmanlara göre beklentilerin üzerinde artan bu rakam enflasyonda en kötüsünün geride kaldığı anlamına gelmiyor. Benzin fiyatları şu an devlet tarafından tutuluyor. Bütçeye yük 10 milyar TL’yi aştı. Akaryakıt zamları haziran ayı enflasyonuna yansımadı.

MUTFAK ENFLASYONU DOĞRUDAN ETKİLEDİ

GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan enflasyonun ekim 2003’ten bu yana en yüksek seviyesinde olduğunun altını çizerek, ” Ana harcama gruplarına göre değişimlere baktığımızda; en çok artış gösteren kalemlerin aylık bazda %5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler” diyor.

‘BENZİNDE FİYAT ARTIŞI OLABİLİR’

Üreticinin maliyetlerinin artmasının enflasyonu körüklediğini ifade eden Erkan, “Üretim maliyetlerindeki yukarı yönlü baskılanma da, enflasyonist risklerin artmasına neden oluyor. Enerji grubunda görülen %3,21'lik artış ise petroldeki artıştan kaynaklanmakta, ancak verginin tutulmasından dolayı petroldeki maliyet artışları benzin fiyatına şu ana kadar çok az yansımıştı. Seçim sonrası döneme ilişkin olarak ise, bu maliyet artışlarının nihai tüketiciye daha çok yansıması beklentisi söz konusudur, ki bu benzinde de fiyat artışı demek olacaktır.” ifadelerini kullanıyor.

‘ULAŞTIRMA ARTIŞI OTOMOBİL KAYNAKLI’

Erkan değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: Bunun yanında gıda fiyatlarında çok yüksek bir artış var. Patates, soğan ve et fiyatlarındaki artış çerçevesinde gıda enflasyonunun yüksek olması bekleniyordu, ancak gelen %5,98'lik aylık artış oranına bakacak olursak gıda tarafında arz yönlü de ciddi bir şok söz konusu… Ana harcama gruplarında aylık bazda azalma gösteren tek kalem, mevsim etkisinden dolayı giyim ve ayakkabı olarak görünüyor. Başta ulaştırma, haberleşme, ev eşyası olmak üzere tüm kalemlerde önemli artışlar görülüyor. Benzin fiyatlarında verginin tutulması ile beraber fiyat sabitlemesi vardı, dolayısıyla ulaştırmadaki artış otomotiv fiyatları kaynaklı olmuş görünüyor. Ancak ÜFE enerji maliyetlerinin artan Brent petrol fiyatı çerçevesinde hızlı artmaya devam ettiğini görüyoruz, bu yüzden orada ilerleyen aylarda akaryakıt kaynaklı önemli fiyat artışlar olabilir.

‘BEKLENTİMİN ÇOK ÜZERİNDE ARTTI’

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı açıklanan enflasyon verilerinin beklentinin çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Nalbantlı, “Açıklanan enflasyon rakamları piyasanın ve benim beklentimin çok üzerinde yüzde 15.39 arttı. yüzde 14 civarı bir rakam bekliyordum. Gelen rakamlara baktığımızda enflasyondaki yükselişin sadece gıda kaynaklı olmadığını, çekirdek enflasyonun da yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Kur geçişkenliği devam ediyor. Üretici fiyatlarında yükseliş daha maliyetlere yansımadı. Yani en kötü geride kalmadı. Önümüzdeki aylarda %16 ve üzeri rakamlar göreceğiz” diyor.