Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren ekonomistler, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizininin yüzde 24'te sabit tutulduğunu söyledi. Uzmanlar faiz indirimi için 2019'un ikinci çeyreğini işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’te sabit bıraktı.

“PARA POLİTİKASINI SIKI TUTMAYA DEVAM ETTİ”

Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendiren GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Kasım ayında 15 yılın en yüksek seviyesinden gerileyen enflasyon ve güçlenen TL sonrasında, Merkez Bankası politika duruşunu enflasyon görünümü ile uyumlu şekilde sıkı tutmaya devam etmiş olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın para politikası faiz oranlarını enflasyonda gözle görülür ve kalıcı geri çekilme süreci başladıktan sonra kademeli bir şekilde gerçekleştirmesini beklediklerini belirten Enver Erkan, “Bu bakımdan 2019 yılının ikinci çeyreği sonrasında lehimize işleyebilecek baz etkisi ve ÜFE'deki gerilemenin de ağırlık kazanmasıyla gerileyebilecek TÜFE görünümü Merkez Bankası'nın faizleri enflasyona uyumlu şekilde indirmesine imkan verebilir.” ifadelerini kullandı.

“SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSUNU ÖNEMSİYORUZ”

Kötü geçen bir yaz dönemi sonrasında Türkiye ekonomisi için görünümün biraz daha olumlu göründüğünü söyleyen Erkan, “TL, tarihinin en değersiz seviyesini gördükten sonra toparlandı, cari denge Ağustos ayından beri fazla veriyor ve enflasyon da Ekim ayında zirve gördükten sonra Kasım'da düştü. Para Politikası Kurulu açıklaması, “enflasyon görünümü belirgin bir iyileşme gösterene kadar” sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğinin altını çiziyor, bu oldukça önemli.. Kasım enflasyonu düştükten sonra, piyasada raporlara da yansıyacak şekilde Merkez Bankası'nın erken bir faiz indirimi döngüsüne girebileceği yorumları yapılmıştı. Merkez Bankası'nın böyle bir sürece girmesi ve buna yönelik yönlendirme yapması için erken bir dönemde olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, enflasyonla uyumlu sıkı para politikası vurgusunun yapılmış olmasını önemsiyoruz.” açıklamasında bulundu.

“2019 İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN SONRA FAİZLER DÜŞMEYE BAŞLAYABİLİR”

Erkan şöyle devam etti:

2018’in üçüncü çeyreğinde ekonominin iç talepteki ve kredi döngüsündeki yavaşlama aynı zamanda ithalattaki daralma ile yavaşladığını görmekteyiz. Bu yavaşlamanın, 2018’in dördüncü çeyreği, 2019’un birinci çeyreği, 2019’un ikinci çeyreğinde durgunluk şeklinde kendini göstermesi olasıdır. Bu bakımdan, Merkez Bankası enflasyon fırsat vermeye başladığında normalleştirme sürecini başlatmak isteyebilir. Kurda ilave şok yaşamamak önemli, bu bakımdan Fed'in 2019 yılında faiz artırımlarına yavaşlatabileceğine dair beklentiler, eğer bir küresel resesyon yaşanmayacaksa bizim açımızdan olumlu. Enflasyonun zirveden düşmeye başlamasıyla beraber 2019 yılının içinde, muhtemelen 2019 ikinci çeyrek döneminden sonra Merkez Bankası faizleri düşürmeye başlayabilir. Bu sürecin enflasyonla uyumlu bir şekilde kademeli olarak gerçekleşmesini bekleriz.

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“FAİZ İNDİRİMLERİ MART YA DA NİSAN AYLARINDA GÜNDEME GELEBİLİR”

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, TCMB’nin piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmediğini, bu toplantıda odaklanması gereken yerin ise faiz değil karar metni olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Karar metninde gerektiğinde ek sıkılaşmaya gidileceğine atıfta bulunulmaya devam edilmiş ancak diğer taraftan enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğine değinilmemiş bu sefer. Ben, bunu, bir sonraki hamlesi faiz indirimleri olması olası TCMB tarafından yapılmış bir miktar güvercin bir değişiklik olarak yorumluyorum. Faiz indirimlerinin, gelecek yılın mart ya da nisan aylarında gündeme geleceğini düşünüyorum.”

PPK METNİNDE ÖNEMLİ SİNYALLER

Faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin kararının piyasalarda bir sürprize yol açmadığını belirterek, kararın piyasalara tepkisinin nötr olduğunu dile getirdi.

PPK’nın bu toplantıda para politikası duruşunu değiştirmese de, 5 Aralık'ta yayınlanan 2019 yılı PPK metninde önemli sinyaller verdiğini anımsatan Bürümcekçi, enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak belirlense de, ilk kez bir metne TCMB'nin enflasyon tahminlerinin dezenflasyon süreci için referans teşkil edeceği ifadesinin eklendiğini anımsattı.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

“TCMB'nin 2019 ve 2020 yılları için yüzde 15,2 ve yüzde 9,3 olan tahminlerinin ölçü olacağını, bu seviyeye doğru yakınsamanın yeterli görüleceğini yansıtıyordu. TCMB gelecek yıl yüzde 15'e doğru bir gidişten emin olursa para politikası duruşunu bugünkü kadar sıkı tutma gereği duymayacak. Daha önce de vurguladığım gibi, bu yaklaşımı enflasyonun son düşüşe rağmen yüzde 20'nin üzerinde olduğu bir ülkede oldukça gevşek buluyorum.”

“ENFLASYONUN İYİLEŞME YÖNÜNDE HAREKET ETTİĞİ GÖZLENENE KADAR TEMKİNLİ DURUŞ DEVAM EDEBİLİR”

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB’nin bugünkü PPK toplantısında, beklentilere uygun olarak, politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini belirterek, “Böylece, sadeleşmenin de gerçekleştirildiği bu yılın tamamında politika faiz oranında 1600 baz puanlık ciddi artışla güçlü bir sıkılaşma sürecinin yürütüldüğünü söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun iyileşme yönünde hareket ettiği gözlenene kadar para politikasındaki temkinli duruşun devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Tokalı şunları kaydetti:

“İçeride, geçmiş finansal sıkılaşmanın iç talep ve fiyat istikrarı üzerinde gecikmeli etkilerine ek olarak, küresel sıkılaşmada artan resesyon endişelerinin de etkisiyle yavaşlama beklentilerinin güçlenmesinin, enflasyon görünümünde kalıcı iyileşme sinyalleri alınması durumunda, parasal sıkılaşma duruşunu ılımlı oranda yumuşatacak faiz indirim adımlarını destekleyeceğini düşünmeye devam ediyoruz.”

Tokalı, gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında açıklanacak 2019 faiz projeksiyonlarında daha ılımlı bir görünüme geçişin bu beklentileri destekleyeceğini belirterek, mevcut durumda yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faiz oranının 2019 sonunda yüzde 21,5 seviyesine çekilebileceğine yönelik tahminlerini koruduklarını dile getirdi.

AA-sozcu.com.tr