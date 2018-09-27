Vadeli ve vadesiz mevduat hesabı nedir?

Vadeli hesap ve vadesiz hesap çoğu zaman birbirine karıştırılan iki ayrı kavramdır. Peki, vadeli vadesiz mevduat hesabı nedir? Merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

Para biriktirmek ya da parayı bir hesapta tutmak için bankalarda vadeli veya vadesiz olarak olarak hesap açtırmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Vadeli vadesiz mevduat hesabı nedir diye merak ediyorsanız haberimize göz atmanız yeterlidir…

VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat hesabı; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartıyla belirli bir süreliğine bankaya bırakılması ve bankanın da karşılığında faiz ödemeleri yapmasıdır. Mevduat kelimesi anlam olarak; birikimlerin değer kazanmasını içerir. Vadeli mevduat ise birikimlerin belli bir süreliğine değer kazanmasını ifade eder. Yani bankaların sunduğu günlük, aylık ve yıllık bağlama seçenekleri ile paraların değerlendirilerek; hem saklanmasını hem de artı kazanç sağlanmasıdır.

Vadeli mevduat hesabı için öncelikle normal mevduat hesabının olması gereklidir. Normal hesabınız üzerinden vadeli mevduat açılır ve kullanıma başlanır. Bu durum bankalarda değişiklik gösterse de genel olarak prosedür bu şekilde uygulanır. Çünkü vadeli mevduata bağlanma ve çözülme zamanlarında o hesaptan giriş ya da çıkış olarak, normal hesaba para transferleri gerçeklemektedir. Normal hesap açılışı yapıldıktan sonra yanına vadeli mevduat hesap açılış işlemi de yapılır.

Bankalarda hesap açılış işleminin ardından vadeli olarak bağlamak istediğiniz tutarı belirlersiniz. Yapacağınız anlaşma sonucunda günlük, aylık, yıllık seçeneklerden birini belirler ve vade oluşumunu yaptırırsınız. Sonra elinizde olan tutar üzerinden vadesine göre faiz oranı belirlenir ve paranız bağlanır. Vade sonuna kadar da bu paraya dokunamazsınız. İhtiyacınız olduğunda bu paranın faize tabi olmayan kısmını yani ana parayı çekebilirsiniz. Fakat böyle bir durumda herhangi bir gelir elde edemezsiniz.

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VADESİZ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Vadesiz hesap, bağlantılı olduğunuz bankaya yatırdığınız paradan herhangi bir faiz talep edemeyeceğiniz hesaptır. Bankalarda bireysel ve kurumsal vadesiz hesap açılabildiği gibi altın ve döviz cinsinden varlıkların saklanmasına yönelik olarak farklı türlerde vadesiz hesaplar açılabilir. Yabancı para cinsinden açılan vadesiz hesaplara Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) adı verilir. Her para birimi için ayrı bir vadesiz hesap açılaması gereklidir. Türk Lirası hesabı, vadesiz ABD doları hesabı, vadesiz euro hesabı gibi.

Vadesiz hesaplar güvenli bir şeklide para saklamak için en uygun hesaplardır. Vadesiz hesaplarda bulunan paralara, vadeli hesaplarda olduğu gibi faiz işletilmediği için vadesiz hesap para biriktirme amacına uygun bir hesap türü değildir.

Vadesiz hesabınıza dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar para yatırılabilir, para ekleyebilir veya çekebilirsiniz. Vadesiz hesapta tutulan paraların cepteki paradan pek bir farkı yoktur ve hesap bakiyesi sıfıra düştüğünde hesap kapanmaz.