Varank: Yerli makine teçhizat alımında 300 bin TL finansman desteği sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300,000 lira finansman desteği sağlanacağını açıkladı.

Varank yaptığı yazılı açıklamada, “İlan ettiğimiz destek programı kapsamında başvurusu kabul edilen sanayicilerimizin yerli ve yeni makine alımı içeren yatırımlarına destek oluyoruz. Sanayicilerin 1 milyon TL’lik yerli makine teçhizat alımında, bu yatırımın KOBİ başına 300,000 TL’ye kadar olan finansman maliyetini biz karşılıyoruz. Böylece yerli makine üreticileri için 1.4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturuyoruz” dedi.

Varak yerli makine teçhizat kullanacak sanayicinin ilk etapta 700 milyon TL’ye yaklaşan yatırımlarının finansmanı uygun maliyetle karşılanmış olacağına da dikkat çekti.

REUTERS