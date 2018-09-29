Varlık Fonu yetmedi Kalkınma Fonu geliyor

Türkiye Kalkınma Fonu adı altında ikinci bir süper yetkili fon kuruluyor. Yapısı tümden değiştirilecek olan Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) bünyesinde kurulacak yeni fon ekonomi yönetiminin öncelikli gördüğü sektör ve firmalara uzun vadeli, düşük faizli kredi verecek.

Fonun kaynağının büyük bölümü ise bütçeden sağlanacak. AKP Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı ile Mehmet Muş, TKB'nin yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre, bir dönem dağıttığı teşvikli kredilerinin önemli bir bölümü geri dönmediği için yoğun eleştirilere uğrayan TKB'nin yapısı sil baştan değiştiriliyor. Banka, tıpkı 2001 krizinin hemen ardından yeniden yapılandırılan Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kapsamlı bir revizyona tabi tutulacak. Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaynağı tahsis edilmek suretiyle çeşitli sektörlere kredi vermek üzere görevlendirilecek. Görevlendirme için gereken kaynağın hangi kurum ya da kuruluş bütçesinden karşılanacağına Cumhurbaşkanı karar verecek.

Banka bünyesinde Türkiye Kalkınma Fonu adı altında yeni bir fon ve bu fona bağlı alt fonlar kurulacak. Bu fon da tıpkı Türkiye Varlık Fonu gibi başta ihale yasası ve denetimler olmak üzere bir çok yasadan muaf olacak. Fon eğer gelir elde ederse tüm gelirleri bütçeye gelir yazılacak.

MEMURLAR İŞÇİ OLACAK

Bankanın halen memur olan personelinin tamamı ya başka kurumlara gönderilecek ya da sözleşmeli işçi olarak çalışmaya devam edecek. Kalmak istemeyen ya da başka kurumlara geçmeyen personelin emekli ikramiyeleri yüzde 30 ile yüzde 50 oranında fazla ödenerek emekliye ayrılmaları teşvik edilecek.