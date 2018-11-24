Varlık Fonu’na borçlanma yetkisi

İktidar, Varlık Fonu’nu aktif hale getirmek için borçlanma dahil çeşitli finansman modelleri üzerinde çalışma başlattı. CHP’li Kuşoğlu, projenin borç yükünü artıracağı uyarısı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurulduğu günden bu yana hiçbir varlık göstermemekle eleştirilen Türkiye Varlık Fonu'na borçlanma yapma dahil olmak üzere yetkilerini artırarak yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Albayrak'ın bu sözleri ‘varlık değil, yokluk fonu' diye eleştirilen fonun Türkiye'nin borç yükünü daha da artıracağı endişelerine yol açtı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Bakan Albayrak'a Türkiye Varlık Fonu ile ilgili bir duyumunu sordu. Bütçe kanununun dışında Türkiye Varlık Fonu'na da borçlanma yetkisi verileceğine ilişkin kendisine bilgiler ulaştığını belirten Kuşoğlu, “Fonun iç ve dış piyasalardan borçlanmasının önünü açacak şekilde yeni bir düzenleme mi yapacaksınız?” diye sordu.

YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Kuşoğlu'nun sorusuna yanıt veren Bakan Albayrak, varlık fonunu borçlanma yetkisi dahil yeniden yapılandırmak istediklerini açıkladı. Fonun Türkiye'nin bölgede finansal güç merkezi olmasına daha fazla katkı sağlaması ve küresel rekabette çok daha etkin olabilmesi için yeniden yapılanma sürecine başladığını ifade eden Albayrak, “Varlık fonunun bilançosunu daha da güçlendirmeye dayalı gerek sermaye gerek borçlanma açısından önümüzdeki dönemde daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması açısından bu ve benzeri bahsettiğiniz sermaye olabilir, borçlanma olabilir, alternatif enstrümanlar kullanabilir” dedi.

KRİZ YOK, ÖNLEMİ VAR

Bakan Albayrak, daha önce SÖZCÜ'nün de gündeme getirdiği ve Bakan'a bütçe harcamalarının yüzde 1'i yerine yüzde 3'ü kadar ilave borçlanma yetkisi veren bütçe teklifindeki yetkiyi, olası bir finansal saldırıda kullanmak için aldıklarını söyledi. Albayrak'ın, yetki için 2001 ve 2008 krizlerini örnek göstermesi ise dikkat çekti. Bütçedeki bu yetki kullanılırsa Albayrak 28.5 milyar liralık ilave borçlanma yetkisini kullanıp kamu bankaları ve kamu kurumlarına aktarabilecek.