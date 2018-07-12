Vatandaş dolar sattı euro aldı, şirketler ikisini de aldı

Seçimin hemen sonrasını izleyen 29 Haziran-6 Temmuz 2018 haftasında vatandaş dolar sattı, euro aldı. Döviz borcuyla öne çıkan özel sektör şirketleri ise gözle görülür bir şekilde dolar ve euro alımlarını artırdı.

Merkez Bankası Banka ve Para istatistiklerini yayımladı. Buna göre 29 Haziran – 6 Temmuz haftası yurt içinde yaşayan yerleşiklerin dolar cinsinden döviz ve kıymetli maden mevduatları 184 milyar 739 milyon dolardan 185 milyar 520 milyon dolara çıktı.

Dolar cinsinden mevduatlar 54 milyar 494 milyon dolardan 54 milyar 406 milyon dolara indi. Yani vatandaş 89 milyon dolar daha az mevduat bankalarda bulunuyor.

Fakat buna karşın bankalardaki euro mevduatı 210 milyon dolar arttı. 6 Temmuz itibariyle bankalardaki euro mevduatı 25 milyar 480 milyon dolara çıktı.

Şirketler ise euro ve dolar alımlarını artırdı. 513 milyon dolar daha fazla dolar döviz hesaplarına girdi. Şirketlerin döviz hesaplarındaki dolar tutarı 36.5 milyar dolara çıktı.

Euro hesapları ise 381 milyon dolar artarak 25 milyar 917 milyon dolara çıktı.